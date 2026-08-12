Μήνυση κατά Τραμπ για την επί πληρωμή πρόωρη πρόσβαση στις αναρτήσεις του – «Εξαιρετικά διεφθαρμένο το σχέδιο»

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Αντιμέτωπος με μήνυση βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την επί πληρωμή πρόωρη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν κυβερνητικές ανακοινώσεις ικανές να προκαλέσουν άμεσες και μεγάλες διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τη μήνυση κατέθεσαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη το αμερικανικό μη κερδοσκοπικό μέσο ενημέρωσης The Intercept και το Freedom of the Press Foundation, χαρακτηρίζοντας το σύστημα «εξαιρετικά διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπηρεσία Truth API της Trump Media & Technology Group, μέσω της οποίας όσοι πληρώνουν μπορούν να αποκτούν σχεδόν άμεση πρόσβαση στα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα προτού αυτά γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

Το κόστος, σύμφωνα με τη μήνυση, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100.000 δολάρια τον μήνα, ενώ προβλέπεται τιμή 60.000 δολαρίων μηνιαίως για όσους δεσμεύονται με τριετές συμβόλαιο.

Γιατί μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να αξίζουν μια περιουσία

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί συστηματικά το Truth Social για σημαντικές ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, από εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν έως την επιβολή δασμών.

Τέτοιες αναρτήσεις μπορούν να προκαλέσουν σχεδόν ακαριαίες μεταβολές στις τιμές μετοχών, εμπορευμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, ακόμη και ένα προβάδισμα μερικών δευτερολέπτων μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για επενδυτές και εταιρείες συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή, το σύστημα επιτρέπει ουσιαστικά σε όσους διαθέτουν τα χρήματα να πληρώνουν για ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες του προέδρου που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές.

«Αυτό το σύστημα είναι βαθιά διεφθαρμένο. Ο πρόεδρος μπορεί να αποκομίσει οικονομικό όφελος παρέχοντας κυβερνητικές πληροφορίες που επηρεάζουν τις αγορές σε όσους είναι πρόθυμοι και μπορούν να πληρώσουν την προσωπική του εταιρεία», αναφέρεται στη μήνυση.

Ζητούν να κηρυχθεί παράνομο το Truth API

Το The Intercept και το Freedom of the Press Foundation υποστηρίζουν επίσης ότι η επί πληρωμή υπηρεσία δυσχεραίνει το δημοσιογραφικό έργο τους.

Το Freedom of the Press Foundation διατηρεί βάση δεδομένων που παρακολουθεί τις αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social, ενώ οι δύο οργανώσεις επισημαίνουν ότι η έγκαιρη πρόσβαση στις δηλώσεις του προέδρου είναι κρίσιμη για τη δουλειά τους.

Με την προσφυγή τους ζητούν από το δικαστήριο να κηρύξει παράνομο το Truth API και να εμποδίσει τη συνέχιση του συστήματος πρόωρης δημοσίευσης των αναρτήσεων.

Παράλληλα, Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να διερευνήσει την υπηρεσία.

Εταιρείες trading μεταξύ των πρώτων πελατών

Η Trump Media & Technology Group έχει απορρίψει τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για το προϊόν, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα μέσα Ιουλίου.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Trump Media, Κέβιν ΜακΓκερν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Truth API παράγει ήδη έσοδα και έχουν υπογραφεί συμφωνίες με 10 πελάτες, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά τους.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μεταξύ των πρώτων συνδρομητών βρίσκονται εταιρείες χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της διπλής ιδιότητας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και προσώπου με οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με την εταιρεία πίσω από το Truth Social.

Τη Δευτέρα, η Trump Media ανακοίνωσε δεκαπλασιασμό των ζημιών της για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, εξέλιξη που συνδέθηκε με την πτώση της αξίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της.

Ο Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του, μεταξύ άλλων σε κρυπτονομίσματα και ακίνητα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes που επικαλείται η Le Monde, η περιουσία του Τραμπ έχει αυξηθεί από 2,3 δισ. δολάρια σε 6,5 δισ. δολάρια από το 2024.