Κυριάκος Μητσοτάκης για Σίσκο: «Απόστολε, μας έκανες υπερήφανους»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.
  • Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ακόμα ένα “δελφίνι” της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών», συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.

«Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

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