Γαλλία: Εσπευσμένα απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 κατασκηνωτές εξαιτίας πυρκαγιών στο Πα-ντε-Καλαί

Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από χώρο κατασκήνωσης κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας λόγω δύο πυρκαγιών. Ενώ η μία πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» για το άλλο πύρινο μέτωπο στο Πα – ντε - Καλαί, το οποίο εξαπλώνεται προς τα νότια, με 87 πυροσβέστες να επιχειρούν στην περιοχή και ενισχύσεις να αναμένονται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εσπευσμένα απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους.
  • Σύμφωνα με τη νομαρχία του Πα – ντε – Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο, με την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι δύσκολη.
  • Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 87 πυροσβέστες και αναμένονται ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων. Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και παραθεριστές να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

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Εσπευσμένα απομακρύνθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι «δυσμενείς» σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο. Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν δύσκολη και η πυρκαγιά εξαπλωνόταν προς τα νότια.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 87 πυροσβέστες και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων.

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Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της και στους παραθεριστές σε αυτήν την δημοφιλή τουριστική περιοχή της βόρειας Γαλλίας, όπου βρίσκονται πολλά κάμπινγκ, «να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» και να μην πλησιάζουν στις πληγείσες περιοχές.

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