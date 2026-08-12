Στα ίχνη των Ρωμαίων: Ανακαλύφθηκε αρχαία λεωφόρος 2.000 ετών στην θρυλική Τροία

Η θρυλική πόλη της Τροίας, που συνεχίζει να συγκλονίζει την παγκόσμια ιστορία, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με μια σπουδαία ανακάλυψη. Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην αρχαία πόλη της Τροίας στη βορειοδυτική Τουρκία φέρνουν στο φως έναν μεγάλο δρόμο της ρωμαϊκής περιόδου, ο οποίος αποτελούσε τμήμα της κάτω πόλης του οικισμού πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Η ανασκαφή παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς επεκτάθηκε η Τροία κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, όταν η πόλη απέκτησε νέα σημασία, καθώς η ρωμαϊκή παράδοση συνέδεε όλο και περισσότερο τις ρίζες της με τους επιζώντες του Τρωικού Πολέμου.

Οι ανασκαφές του 2026 πραγματοποιούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή κάτω πόλη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον» (Heritage for the Future Project) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Ο καθηγητής Δρ. Ρουστέμ Ασλάν (Rüstem Aslan), επικεφαλής των ανασκαφών της Τροίας, δήλωσε ότι η ομάδα επικεντρώνεται επί του παρόντος σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της ρωμαϊκής Τροίας και σχεδιάζει να αποκαλύψει το τμήμα που εκτείνεται προς τον κύριο αρχαιολογικό χώρο.

Μια πιο προσεκτική ματιά στη ρωμαϊκή Τροία

Η Τροία είναι κυρίως γνωστή για τα κατάλοιπά της από την Εποχή του Χαλκού και τη σύνδεσή της με την Ιλιάδα του Ομήρου, όμως ο οικισμός συνέχισε να αναπτύσσεται για αιώνες μετά την περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με τον Τρωικό Πόλεμο.

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, η Τροία επεκτάθηκε πολύ πέρα από τον παλαιότερο αστικό της πυρήνα.

Σύμφωνα με τον Ασλάν, η ρωμαϊκή πόλη ήταν οργανωμένη γύρω από μεγάλους δρόμους που εκτείνονταν σε γενικές γραμμές κατά μήκος αξόνων Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου.

Σπίτια, καταστήματα και άλλα κτίρια ευθυγραμμίζονταν κατά μήκος αυτών των δρόμων, σχηματίζοντας ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα (insulae).

Παλαιότερες μαγνητικές διασκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών υπό τη διεύθυνση του Μάνφρεντ Κόρφμαν (Manfred Korfmann) είχαν ήδη παράσχει στοιχεία για το γενικό σχέδιο της κάτω πόλης.

Οι τρέχουσες ανασκαφές επιτρέπουν στους αρχαιολόγους να ερευνήσουν απευθείας τμήματα αυτής της πολεοδομικής διάταξης και να προσδιορίσουν πώς εξελίχθηκαν οι δρόμοι και οι γύρω δομές με την πάροδο του χρόνου.

Ο Ασλάν δήλωσε ότι ο δρόμος που ανασκάπτεται τώρα φαίνεται να χρησιμοποιούνταν από τα τέλη περίπου του 1ου αιώνα π.Χ. και παρέμεινε μέρος του αστικού τοπίου μέχρι περίπου τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Γιατί η Τροία ήταν σημαντική για τη Ρώμη

Η σημασία της Τροίας αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου.

Ο Ασλάν σημείωσε ότι ο Αύγουστος επισκέφθηκε την Τροία γύρω στο 20 π.Χ. και ότι η πόλη επωφελήθηκε στη συνέχεια από την αυτοκρατορική υποστήριξη, η οποία περιλάμβανε την κατασκευή ή την ανάπτυξη μνημειωδών κτιρίων και ναών.

Το ρωμαϊκό ενδιαφέρον για την Τροία ήταν στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του Αινεία, του Τρώα ήρωα που διέφυγε από την καταστροφή της πόλης και έγινε κεντρική μορφή στη θρυλική καταγωγή της Ρώμης.

Η Αινειάδα του Βιργιλίου, η οποία γράφτηκε κατά την Αυγούστεια περίοδο, αφηγείται πώς ο Αινείας διέφυγε από την Τροία μαζί με τον πατέρα του, Αγχίση, και τον γιο του, Ασκάνιο, πριν ταξιδέψει προς τα δυτικά.

Η ρωμαϊκή παράδοση συνέδεσε αργότερα τους απογόνους του με τη γενιά που τελικά οδήγησε στον Ρωμύλο, τον θρυλικό ιδρυτή της Ρώμης.

Η σύνδεση αυτή, χάρισε στην Τροία ένα ασυνήθιστο συμβολικό καθεστώς στον ρωμαϊκό πολιτισμό, μετατρέποντας την αρχαία πόλη σε έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θρυλική καταγωγή της ίδιας της Ρώμης.

Προς αξιοποίηση ο ρωμαϊκός δρόμος: Ανοίγει για τους επισκέπτες

Η ανασκαφική ομάδα προτίθεται τώρα να ακολουθήσει τον ρωμαϊκό δρόμο βαθύτερα προς τον κύριο αρχαιολογικό χώρο.

Στις επόμενες ανασκαφικές περιόδους, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν να αποκαλύψουν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της διαδρομής και των γύρω αστικών δομών, ώστε ένα μέρος της ρωμαϊκής Τροίας να γίνει προσβάσιμο στους επισκέπτες.

Αν το έργο προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, οι επισκέπτες ενδέχεται τελικά να μπορούν να περπατήσουν σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου της ρωμαϊκής περιόδου της Τροίας και να δουν τις γύρω αστικές δομές παράλληλα με τα πολύ παλαιότερα κατάλοιπα του αρχαιολογικού χώρου.

Ο ρωμαϊκός οικισμός συνέχισε να κατοικείται μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα.

Σύμφωνα με τον Ασλάν, ισχυροί σεισμοί κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ. έπληξαν σοβαρά την πόλη.

Καθώς η ανασκαφή συνεχίζεται, ο δρόμος προσφέρει στους αρχαιολόγους μια πιο λεπτομερή εικόνα της ρωμαϊκής Τροίας — μιας πόλης της οποίας το αρχαίο παρελθόν συνδέθηκε στενά με την ίδια την ιστορία της Ρώμης για τις ρίζες της.

Η Τροία, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Τεβφίκιγιε (Tevfikiye) στην επαρχία των Δαρδανελίων (Çanakkale), προστέθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998.