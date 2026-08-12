Μέδουσες μπλόκαραν τρεις αντιδραστήρες στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Γαλλίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα τεράστιο σμήνος μεδουσών ήταν αρκετό για να τεθούν εκτός λειτουργίας τρεις αντιδραστήρες στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Γαλλίας, στο Γκραβελίν στη Δουκέρνη.

Οι μέδουσες ελαστικές καθώς είναι, σφήνωσαν το βράδυ της Δευτέρας στις αντλίες που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των μονάδων, πράγμα που ανάγκασε τους μηχανικούς της πυρηνικής εγκατάστασης να διακόψουν τη λειτουργία ολόκληρου του εργοστασίου.

Ενεργοποιώντας τα προληπτικά μέτρα, που είχαν χρησιμοποιηθεί και πέρυσι στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, οι μηχανικοί κράτησαν μόνον έναν αντιδραστήρα σε πλήρη λειτουργία και έναν δεύτερο σε λειτουργία κατά 50%. Εξάλλου, ο έτερος αντιδραστήρας, που βρίσκεται ήδη εκτός λειτουργίας, είναι σε κατάσταση προγραμματισμένης συντήρησης.

«Η κατάσταση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια του προσωπικού ή στο περιβάλλον», ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, EDF.

Εκτός λειτουργίας και λόγω καύσωνα

Αυτό το καλοκαίρι, η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει διακοπές στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας λόγω πολλαπλών καυσώνων και ξηρασίας φέτος, με την EDF να θέτει εκτός λειτουργίας αρκετούς αντιδραστήρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εξαιτίας της ακραίας ζέστης.

Την Κυριακή – πριν από τα τελευταία κλεισίματα – η Γαλλία κατέγραψε έλλειμμα 15,6% στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βασίζονται σε στοιχεία της EDF που δημοσιεύονται από το 2015.

Να σημειωθεί ότι ο πυρηνικός σταθμός της Γκραβελίν, κοντά στη βόρεια πόλη της Δουνκέρκης, είναι ο μεγαλύτερος στη Δυτική Ευρώπη, με έξι αντιδραστήρες ισχύος 900 μεγαβάτ.

Ο πυρηνικός σταθμός τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας πριν από ένα χρόνο, αφού μέδουσες έφραξαν και πάλι τους σταθμούς άντλησης θαλασσινού νερού.

Γενικότερα, το φαινόμενο με τα σμήνη μεδουσών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν είναι κάτι άγνωστο και έχουν αναγκάσει πυρηνικούς σταθμούς να διακόψουν τη λειτουργία τους σε άλλες περιοχές, όπως στη Σουηδία το 2013 ή στην Ιαπωνία το 2019.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπεραλίευση, η ρύπανση από πλαστικά και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουν δημιουργήσει συνθήκες που επιτρέπουν στις μέδουσες να ευδοκιμούν και να αναπαράγονται υπέρμερτρα.

(Με πληροφορίες από το FRANCE 24 και το AFP)