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Τραμπ: Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας – Στο επίκεντρο η αποπυρηνικοποίηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αφού ανέβαλε μια στρατιωτική επιχείρηση που σχεδίαζαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με την προϋπόθεση επίτευξης συμφωνίας. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μετά την απόφασή του να αναβάλει στρατιωτική επιχείρηση που σχεδίαζαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
  • Ταυτόχρονα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

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Την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφασή του να αναβάλει στρατιωτική επιχείρηση που, όπως ανέφερε, σχεδίαζαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

«Φυσικά δεν ήθελαν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή […] Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο το απόγευμα» (σ.σ. σήμερα Δευτέρα), είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο στο αεροσκάφος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει αντίστοιχη συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

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