Μαρόκο: Στην παραπληροφόρηση και τα δίκτυα διακινητών αποδίδει τις μαζικές διελεύσεις προς Θέουτα και Μελίγια

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Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες μαζικές διελεύσεις μεταναστών προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια προκλήθηκαν από την παραπληροφόρηση που διακινήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και την εσφαλμένη ερμηνεία απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης σχετικά με τις επαναπροωθήσεις μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, περίπου 40.000 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 άτομα εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίγια.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό, κατά την προσπάθεια διέλευσης, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση αναφορών για θανάτους στην ισπανική πλευρά των συνόρων.