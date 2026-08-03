Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, η φωνή της ελληνικής δημοτικής και λαϊκής μουσικής

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Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου ο Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, η οποία εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, ενώ η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Με μακρά πορεία στη δισκογραφία και τις ζωντανές εμφανίσεις, ο Λάκης Χαλκιάς άφησε το δικό του αποτύπωμα στη διατήρηση και την ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του αναφέρει:

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1943 και προερχόταν από τη μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, όντας γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι από μικρός και εξελίχθηκε σε πολυοργανίστα. Στη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, ενώ συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση της δημοτικής και λαϊκής μουσικής παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και συνθέτες, όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές μουσικές παραγωγές και παραστάσεις.

Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την «Οδύσσεια» του Ν. Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη.