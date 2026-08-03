LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Ελένη Φιλίνη για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Οι γυναικείοι ρόλοι δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες»

Η Ελένη Φιλίνη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο, μίλησε για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, σχολιάζοντας τις ερμηνείες και τις καλλιτεχνικές επιλογές της παραγωγής. Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε θετικά στις ανδρικές ερμηνείες, ωστόσο εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με την απόδοση των γυναικείων χαρακτήρων της ταινίας, ειδικά για την Αθηνά και την Ωραία Ελένη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ελένη Φιλίνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Φιλίνη, σε συνέντευξή της, σχολίασε τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.
  • Η ηθοποιός στάθηκε θετικά στις ανδρικές ερμηνείες, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα.
  • Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με την απόδοση των γυναικείων χαρακτήρων, δηλώνοντας ότι «οι υπόλοιπες επιλογές δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες», εκτός από την Πηνελόπη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ελένη Φιλίνη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο, μίλησε για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, σχολιάζοντας τις ερμηνείες και τις καλλιτεχνικές επιλογές της παραγωγής.

Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε θετικά στις ανδρικές ερμηνείες, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, ωστόσο εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με την απόδοση των γυναικείων χαρακτήρων της ταινίας και τις επιλογές που έγιναν.

«Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή παραγωγή με αρκετά θετικά στοιχεία. Υπήρχαν πολύ καλές ανδρικές ερμηνείες, με τον Ματ Ντέιμον να είναι εξαιρετικός ως Οδυσσέας, ενώ και η σκηνή με τους μνηστήρες στο τέλος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Εκεί που διαφώνησα ήταν στους γυναικείους ρόλους. Εκτός από την Πηνελόπη, την οποία βρήκα πολύ καλή, θεωρώ ότι οι υπόλοιπες επιλογές δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η Αθηνά -κατά τη γνώμη μου- έπρεπε να αποπνέει αρχοντιά και σοφία, ενώ για την Ωραία Ελένη είχα εντελώς διαφορετική εικόνα», ανέφερε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια το σκεπτικό της:

«Πιστεύω ότι η ηθοποιός που την υποδύθηκε θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο της Κίρκης. Είναι, φυσικά, η προσωπική μου άποψη ως άνθρωπος που αγαπά ιδιαίτερα τον Όμηρο και θεωρώ πως η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε μια διαφορετική, πιο ξένη, ματιά πάνω στο έργο».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ