Ελένη Φιλίνη για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Οι γυναικείοι ρόλοι δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες»

Η Ελένη Φιλίνη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο, μίλησε για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, σχολιάζοντας τις ερμηνείες και τις καλλιτεχνικές επιλογές της παραγωγής.

Η αγαπημένη ηθοποιός στάθηκε θετικά στις ανδρικές ερμηνείες, με ιδιαίτερη αναφορά στον Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, ωστόσο εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με την απόδοση των γυναικείων χαρακτήρων της ταινίας και τις επιλογές που έγιναν.

«Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή παραγωγή με αρκετά θετικά στοιχεία. Υπήρχαν πολύ καλές ανδρικές ερμηνείες, με τον Ματ Ντέιμον να είναι εξαιρετικός ως Οδυσσέας, ενώ και η σκηνή με τους μνηστήρες στο τέλος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Εκεί που διαφώνησα ήταν στους γυναικείους ρόλους. Εκτός από την Πηνελόπη, την οποία βρήκα πολύ καλή, θεωρώ ότι οι υπόλοιπες επιλογές δεν ταίριαζαν στους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η Αθηνά -κατά τη γνώμη μου- έπρεπε να αποπνέει αρχοντιά και σοφία, ενώ για την Ωραία Ελένη είχα εντελώς διαφορετική εικόνα», ανέφερε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια το σκεπτικό της:

«Πιστεύω ότι η ηθοποιός που την υποδύθηκε θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο της Κίρκης. Είναι, φυσικά, η προσωπική μου άποψη ως άνθρωπος που αγαπά ιδιαίτερα τον Όμηρο και θεωρώ πως η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε μια διαφορετική, πιο ξένη, ματιά πάνω στο έργο».