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Ζέτα Δούκα: Το φωτογραφικό της άλμπουμ από τις διακοπές της στην Κάσο και τα 10 fun facts για το νησί

Η Ζέτα Δούκα πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, κοινοποιώντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Κάσο. Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις μοιράστηκε και δέκα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί. 

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Ζέτα Δούκα
Φωτογραφία: Instagram/zetadouka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζέτα Δούκα δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές που πραγματοποίησε με την κόρη της στην Κάσο.
  • Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις μοιράστηκε με τους ακολούθους της και δέκα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί.
  • Η ηθοποιός και το παιδί της απόλαυσαν τις ημέρες τους στην Κάσο, εξερευνώντας τις ομορφιές του μαγευτικού αυτού μέρους.

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Μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram έκανε η Ζέτα Δούκα, το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου. Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές που πραγματοποίησε με την κόρη της στην Κάσο.

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Η Ζέτα Δούκα, στο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα και δέκα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε πως η ηθοποιός και το παιδί της απόλαυσαν τις ημέρες που έμειναν στην Κάσο, όπου πέρασαν ποιοτικό χρόνο εξερευνώντας τις ομορφιές του μαγευτικού αυτού μέρους.

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Ζέτα Δούκα
Φωτογραφία: Instagram/zetadouka
Ζέτα Δούκα
Φωτογραφία: Instagram/zetadouka

Η καλλιτέχνις έχει γράψει στη λεζάντα της: «10 Fun facts για την Κάσο:

  • Δεν προφέρουν το γράμμα Δ. Λένε ας πούμε το «παιί» αντί για «παιδί».
  • Η πρωτεύουσα «Φρυ» έχει το σχήμα φρυδιού. Και δεν προφέρεται το Δ όπως είπαμε…
  • Κάνει σχολαστική ανακύκλωση. Μετατρέπει τις συσκευασίες σε τετράγωνα και τα στέλνει στη Ρόδο.
  • Υπάρχουν έξι εκκλησιές χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη και ο θρύλος λέει ότι για κάθε εκκλησία που χτιζόταν, έφευγε μία νεράιδα ( αν και τις αγαπώ τις νεράιδες…).
  • Ο πρώτος καπετάνιος που διέσχισε την διώρυγα του Σουέζ ήταν Κασιώτης
  • Ή Κάσος αναφέρεται ονομαστικά στην Ιλιάδα του Ομήρου ως ένα από τα νησιά που έδωσε (30!) πλοία στον Τρωικό Πόλεμο.
  • Η αεροπορική διαδρομή Κάσου – Καρπάθου ήταν στο βιβλίο Γκίνες ώς η συντομότερη του κόσμου ( λιγότερο από 10’) . Έχασε τον τίτλο από μία αεροπορική διαδρομή σε νησιά της Σκωτίας.
  • Θεωρείται ότι ο τάφος της Κασσιανής βρίσκεται στην Κάσο και ότι η ίδια πήρε το όνομά της από το νησί.
  • Η κοινωνία εδώ είναι μητριαρχική και η νύφη είναι αυτή που ζητάει.. τον γαμπρό (και δυστυχώς πληρώνει εξολοκλήρου τα έξοδα του γάμου!) .
  • Κάνει τα μικρότερα ντολμαδάκια του κόσμου (1 αμπελόφυλλο= 3 ντολμαδάκια)».

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