Ζέτα Δούκα: Το φωτογραφικό της άλμπουμ από τις διακοπές της στην Κάσο και τα 10 fun facts για το νησί

Μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram έκανε η Ζέτα Δούκα, το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου. Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές που πραγματοποίησε με την κόρη της στην Κάσο.
Η Ζέτα Δούκα, στο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα και δέκα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί.
Στις φωτογραφίες βλέπουμε πως η ηθοποιός και το παιδί της απόλαυσαν τις ημέρες που έμειναν στην Κάσο, όπου πέρασαν ποιοτικό χρόνο εξερευνώντας τις ομορφιές του μαγευτικού αυτού μέρους.
Η καλλιτέχνις έχει γράψει στη λεζάντα της: «10 Fun facts για την Κάσο:
- Δεν προφέρουν το γράμμα Δ. Λένε ας πούμε το «παιί» αντί για «παιδί».
- Η πρωτεύουσα «Φρυ» έχει το σχήμα φρυδιού. Και δεν προφέρεται το Δ όπως είπαμε…
- Κάνει σχολαστική ανακύκλωση. Μετατρέπει τις συσκευασίες σε τετράγωνα και τα στέλνει στη Ρόδο.
- Υπάρχουν έξι εκκλησιές χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη και ο θρύλος λέει ότι για κάθε εκκλησία που χτιζόταν, έφευγε μία νεράιδα ( αν και τις αγαπώ τις νεράιδες…).
- Ο πρώτος καπετάνιος που διέσχισε την διώρυγα του Σουέζ ήταν Κασιώτης
- Ή Κάσος αναφέρεται ονομαστικά στην Ιλιάδα του Ομήρου ως ένα από τα νησιά που έδωσε (30!) πλοία στον Τρωικό Πόλεμο.
- Η αεροπορική διαδρομή Κάσου – Καρπάθου ήταν στο βιβλίο Γκίνες ώς η συντομότερη του κόσμου ( λιγότερο από 10’) . Έχασε τον τίτλο από μία αεροπορική διαδρομή σε νησιά της Σκωτίας.
- Θεωρείται ότι ο τάφος της Κασσιανής βρίσκεται στην Κάσο και ότι η ίδια πήρε το όνομά της από το νησί.
- Η κοινωνία εδώ είναι μητριαρχική και η νύφη είναι αυτή που ζητάει.. τον γαμπρό (και δυστυχώς πληρώνει εξολοκλήρου τα έξοδα του γάμου!) .
- Κάνει τα μικρότερα ντολμαδάκια του κόσμου (1 αμπελόφυλλο= 3 ντολμαδάκια)».
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