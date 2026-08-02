Ζέτα Δούκα: Το φωτογραφικό της άλμπουμ από τις διακοπές της στην Κάσο και τα 10 fun facts για το νησί

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Μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram έκανε η Ζέτα Δούκα, το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου. Στη δημοσίευσή της, η καλλιτέχνις ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές που πραγματοποίησε με την κόρη της στην Κάσο.

Η Ζέτα Δούκα, στο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα και δέκα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε πως η ηθοποιός και το παιδί της απόλαυσαν τις ημέρες που έμειναν στην Κάσο, όπου πέρασαν ποιοτικό χρόνο εξερευνώντας τις ομορφιές του μαγευτικού αυτού μέρους.

Η καλλιτέχνις έχει γράψει στη λεζάντα της: «10 Fun facts για την Κάσο: