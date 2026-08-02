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Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν πέρασαν χρόνο στην παραλία με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε στιγμιότυπα από αυτές τις οικογενειακές στιγμές μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram.

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Lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βρέθηκαν με τον ενός έτους γιο τους, Ιάσονα-Παναγιώτη, στη θάλασσα, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
  • Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram, όπου το ζευγάρι απολαμβάνει το δεύτερο καλοκαίρι που ζει με το παιδί του.
  • Μεταξύ άλλων, δημοσίευσε μία φωτογραφία του παιδιού της από τη θάλασσα, γράφοντας: «Όλος μου ο κόσμος, JP».

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Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βρέθηκαν με τον ενός έτους γιο τους Ιάσονα-Παναγιώτη στη θάλασσα. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τον χρόνο που πέρασε με την οικογένειά της στη παραλία, με τους ακολούθους της στο Instagram.

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Στις φωτογραφίας που κοινοποίησε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την Κυριακή 2 Αυγούστου, βλέπουμε το αγαπημένο ζευγάρι να απολαμβάνει το δεύτερο καλοκαίρι που ζει με το παιδί του. Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία του παιδιού της από τη θάλασσα, γράφοντας: «Όλος μου ο κόσμος, JP». 

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε, βλέπουμε τον γιο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, να περπατάει στην άμμο.

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«Πρώτες μέρες του Αυγούστου», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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