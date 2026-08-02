Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους – Η ανάρτηση στο Instagram

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βρέθηκαν με τον ενός έτους γιο τους Ιάσονα-Παναγιώτη στη θάλασσα. Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τον χρόνο που πέρασε με την οικογένειά της στη παραλία, με τους ακολούθους της στο Instagram.
Στις φωτογραφίας που κοινοποίησε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την Κυριακή 2 Αυγούστου, βλέπουμε το αγαπημένο ζευγάρι να απολαμβάνει το δεύτερο καλοκαίρι που ζει με το παιδί του. Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025.
Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία του παιδιού της από τη θάλασσα, γράφοντας: «Όλος μου ο κόσμος, JP».
Σε ένα βίντεο που κοινοποίησε, βλέπουμε τον γιο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, να περπατάει στην άμμο.
«Πρώτες μέρες του Αυγούστου», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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