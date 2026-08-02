Κυψέλη: Συνελήφθη ένας 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα

Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία της 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεσημβρινές ώρες της 18/07/2026 εντοπίστηκε σορός γυναίκας, μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, ενώ τις έρευνες ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν αυτοψία και βιολογικές εξετάσεις επί της σορού, από τις οποίες -παρά την προχωρημένη σήψη και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες- κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος.

Ακολούθησε σχετικό αίτημα και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία οι αμερικανικές Αρχές γνωστοποίησαν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ταυτίζονται με εκείνα 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το θύμα εισήλθε στη χώρα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλική κατοικία σε περιοχή του Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, καθώς και με ψηφιακή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 26χρονου αλλοδαπού στην υπόθεση, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και ομολόγησε τις πράξεις του.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 26χρονος τοποθέτησε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Μάλιστα, ο 26χρονος της επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σημειώνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, υπήρξε συνεργασία με Αξιωματικό Σύνδεσμο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου – NationalCrimeAgency(NCA), καθώς και με αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας – PoliceServiceofScotland).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.