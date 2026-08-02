Επίσκεψη Γεωργιάδη σε δομές υγείας της Δυτικής Αττικής λόγω των πυρκαγιών – «Το ΕΣΥ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο»

Τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Μέγαρα, Ερυθρές και Βίλια επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα εν μέσω των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική.

Όπως τόνισε, το ΕΣΥ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεχάρη το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. «Το ΕΣΥ είναι πάντα εδώ για σας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος ανησυχίας -όλα εξελίσσονται ομαλά, το ΕΣΥ έτοιμο για παν ενδεχόμενο».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, το Κέντρο Υγείας Ερυθρών και το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων, προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δομών υγείας και να εκφράσει τη στήριξή του στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στην επίσκεψή του αυτή, τον συνόδευε ο Σταμάτης Πουλής, σύμβουλός του, και ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Σερέτης.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Αττική έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες απώλειες. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δομών υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, παρέχοντας με επαγγελματισμό και αφοσίωση τις υπηρεσίες του στους πολίτες. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους στην προστασία της δημόσιας υγείας αυτές τις δύσκολες ώρες» τόνισε ο κ. Πουλής.