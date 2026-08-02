Προ των πυλών καύσωνας στην Ουγγαρία – Αγωνιώδης έκκληση του Πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την Ουγγαρία μετά και την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που καλύπτει σχεδόν το 40% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Οι καιρικές συνθήκες το επόμενο πενθήμερο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, δεν φαίνεται να λειτουργούν ως σύμμαχος της απόφασης του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου.

Νωρίτερα σήμερα Κυριακή 02/08 ο Μαγιάρ δημοσιοποίησε την απόφαση του, εξαιτίας της επικίνδυνης πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται ένα νέο έντονο κύμα ζέστης

Τόσο το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες θα δεχτούν τεράστια πίεση μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Μαγιάρ σε μία αγωνιώδη ανάρτησή του στο Facebook, ζητώντας από τις εταιρείες, τις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής.