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Προ των πυλών καύσωνας στην Ουγγαρία – Αγωνιώδης έκκληση του Πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ

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Διεθνή Νέα

Πέτερ Μαγιαρ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την Ουγγαρία μετά και την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που καλύπτει σχεδόν το 40% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.
  • Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ δημοσιοποίησε την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου εξαιτίας της επικίνδυνης πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται ένα νέο έντονο κύμα ζέστης.
  • Ο Μαγιάρ ζήτησε από εταιρείες, τοπικές κυβερνήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, καθώς το δίκτυο θα δεχτεί τεράστια πίεση.

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Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την Ουγγαρία μετά και την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που καλύπτει σχεδόν το 40% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

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Οι καιρικές συνθήκες το επόμενο πενθήμερο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, δεν φαίνεται να λειτουργούν ως σύμμαχος της απόφασης του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, να προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου.

Νωρίτερα σήμερα Κυριακή 02/08 ο Μαγιάρ δημοσιοποίησε την απόφαση του, εξαιτίας της επικίνδυνης πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

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Τις επόμενες μέρες αναμένεται ένα νέο έντονο κύμα ζέστης

Τόσο το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες θα δεχτούν τεράστια πίεση μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Μαγιάρ σε μία αγωνιώδη ανάρτησή του στο Facebook, ζητώντας από τις εταιρείες, τις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις βραδινές ώρες αιχμής.

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