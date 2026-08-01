Ουγγαρία: Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο του Πακς – Ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του

Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στάθμης των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου Πακς στην Ουγγαρία, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου 01/08 ο πρωθυπουργός της χώρας Πέτερ Μαγιάρ. Το εργοστάσιο παράγει περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Αναμένεται διάταγμα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών, αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.