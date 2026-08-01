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Ουγγαρία: Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο του Πακς – Ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του

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Διεθνή Νέα

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στάθμης των υδάτων στον ποταμό Δούναβη ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου Πακς στην Ουγγαρία.
  • Το εργοστάσιο παράγει περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.
  • Η ουγγρική κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα για εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, με επιβολή περιορισμών αν δεν επιτευχθεί ο στόχος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στάθμης των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου Πακς στην Ουγγαρία, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου 01/08 ο πρωθυπουργός της χώρας Πέτερ Μαγιάρ. Το εργοστάσιο παράγει περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

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Αναμένεται διάταγμα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών, αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

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