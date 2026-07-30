Βουλγαρία: Τα χαμηλά νερά του Δούναβη αποκάλυψαν λείψανα μαμούθ χιλιάδων ετών – ΒΙΝΤΕΟ

Λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη υποχώρησε σε επίπεδα ρεκόρ λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Τα οστά εντοπίστηκαν από κάτοικο του Ριάχοβο και εξετάζονται από ειδικούς του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου Ρούσε, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αναγνώριση κάτω γνάθου και χαυλιόδοντων.

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Λείψανα που, σύμφωνα με τους ιστορικούς, ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ, αποκαλύφθηκαν στην κοίτη του ποταμού Δούναβη κοντά στο χωριό Ριάχοβο, στον δήμο Σλίβο Πόλε της Βουλγαρίας, μετά την υποχώρηση της στάθμης του ποταμού σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 29 Ιουλίου 2026. (Lyuboslav Yordanov/Δήμος Σλίβο Πόλε/Handout via Reuters)
Λείψανα που, σύμφωνα με τους ιστορικούς, ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ, αποκαλύφθηκαν στην κοίτη του ποταμού Δούναβη κοντά στο χωριό Ριάχοβο, στον δήμο Σλίβο Πόλε της Βουλγαρίας, μετά την υποχώρηση της στάθμης του ποταμού σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 29 Ιουλίου 2026. (Lyuboslav Yordanov/Δήμος Σλίβο Πόλε/Handout via Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη υποχώρησε σε επίπεδα ρεκόρ.
  • Ειδικοί από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο Ρούσε αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και πιθανότατα μία πλευρά μαμούθ, χαρακτηρίζοντας το εύρημα «εξαιρετικά σημαντικό για την επιστήμη».
  • Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει ιστορικά χαμηλά επίπεδα στον Δούναβη και σε άλλους ευρωπαϊκούς ποταμούς, επηρεάζοντας τη ναυσιπλοΐα και τα οικοσυστήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λείψανα που εκτιμάται ότι ανήκουν σε αρχαίο μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, καθώς η στάθμη του ποταμού Δούναβη υποχώρησε σε επίπεδα ρεκόρ λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, τα οστά εντοπίστηκαν την Τετάρτη από έναν κάτοικο του χωριού Ριάχοβο, ο οποίος παρατήρησε το ασυνήθιστο εύρημα στην κοίτη του ποταμού. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως ειδικούς από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο της γειτονικής πόλης Ρούσε.

Ειδικοί εξετάζουν το εύρημα

Ο διευθυντής του μουσείου, Νικολάι Νένοφ, δήλωσε ότι οι ειδικοί αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και πιθανότατα μία πλευρά μαμούθ.

Τα οστά επρόκειτο να απομακρυνθούν την Πέμπτη ώστε να εξεταστούν λεπτομερώς και να προσδιοριστούν με ακρίβεια η προέλευση και η ηλικία τους.

«Δεν θα το χαρακτήριζα εντυπωσιακή ανακάλυψη, όμως κάθε εύρημα τόσο αρχαίων λειψάνων είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιστήμη», δήλωσε ο Νένοφ.

Όπως πρόσθεσε, οι επιστήμονες θεωρούν εδώ και καιρό ότι στην περιοχή υπήρχε στο παρελθόν ένας βάλτος, όπου το ζώο πιθανότατα πέθανε πριν από χιλιάδες χρόνια.

Η ξηρασία αποκάλυψε το εύρημα

Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας των παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα και της ξηρασίας που πλήττουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Το φαινόμενο έχει επηρεάσει και άλλους σημαντικούς ποταμούς της ηπείρου, όπως ο Ρήνος, προκαλώντας προβλήματα τόσο στη ναυσιπλοΐα όσο και στα οικοσυστήματα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reuters (@reuters)

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