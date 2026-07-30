Ιαπωνία: Στους 34 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

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Στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία την Τρίτη, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σύμφωνα με τις αρχές της νομαρχίας Κουμαμότο, ο νέος απολογισμός περιλαμβάνει επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κασίμα, καθώς και οκτώ θύματα από την κατάρρευση καμινάδας στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσουσίρο.

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα συνέχισε να κάνει λόγο για 30 νεκρούς, βασιζόμενος στα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Περισσότερες από 48 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς πολλές περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, αναφέρει η El Nacional.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι από το βράδυ της Τετάρτης συμμετέχουν στις έρευνες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Παράλληλα, περίπου 10.000 άνθρωποι εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε περίπου 400 κέντρα εκκένωσης, όπου οι τοπικές αρχές και οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας εγκαθιστούν μονάδες κλιματισμού για την αντιμετώπιση του καύσωνα.

Εκατοντάδες μετασεισμοί μετά τα 7,1 Ρίχτερ

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα την Τρίτη, με επίκεντρο σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων κάτω από τη νομαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), η οποία εξέδωσε προληπτική προειδοποίηση για τσουνάμι, χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες.

Η δόνηση έφτασε στο ανώτατο επίπεδο 7 της ιαπωνικής κλίμακας σεισμικής έντασης, η οποία μετρά την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια και τις πιθανές καταστροφές. Μεταξύ των σημαντικών ζημιών που προκλήθηκαν ήταν και η κατάρρευση τμήματος του τείχους του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο.

Από τότε έχουν καταγραφεί εκατοντάδες μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 5,8 Ρίχτερ το βράδυ της Τετάρτης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν αποκλείεται να σημειωθεί ακόμη ισχυρότερος σεισμός τις επόμενες ημέρες.