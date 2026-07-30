Νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία – Οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην Ουκρανία, πλήττοντας πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας, τονίζοντας την ανάγκη για συστήματα Patriot, ενώ υπήρξε και πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

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Διεθνή Νέα

Γυναίκα ξεσπά σε κλάματα μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Λβιβ, ενώ συγγενείς και κάτοικοι βρίσκονται δίπλα στα συντρίμμια. (Roman Baluk/Reuters)
Γυναίκα ξεσπά σε κλάματα μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Λβιβ, ενώ συγγενείς και κάτοικοι βρίσκονται δίπλα στα συντρίμμια. (Roman Baluk/Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην Ουκρανία.
  • Η επίθεση έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και τη δυτική Ουκρανία, ενώ ρωσικός πύραυλος ισοπέδωσε το σπίτι πολυμελούς οικογένειας κοντά στο Κρίβι Ριχ, σκοτώνοντας έξι άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά.
  • Παράλληλα, πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικό πύραυλο διερευνάται, ενώ ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με συστήματα Patriot.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην Ουκρανία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος ⁠Kh-101 έπεσε στο πολωνικό έδαφος σύμφωνα με τις ενδείξεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα περισσότερους από 70 πυραύλους και πάνω από 280 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με το σφοδρότερο πλήγμα να σημειώνεται κοντά στη γενέτειρά του, το Κρίβι Ριχ.

«Η ρωσική τρομοκρατία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η προστασία από τη ρωσική πυραυλική απειλή είναι το σημαντικότερο καθήκον για τη διαφύλαξη της ζωής των ανθρώπων μας», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και αυτό είναι ένα καθήκον που δεν μπορεί να είναι μόνο ουκρανικό, μόνο μιας χώρας. Όλοι οι εταίροι γνωρίζουν πώς και με τι μπορούν να βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη ότι η Μόσχα ετοίμαζε μια νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας.

«Οι Ρώσοι προετοίμαζαν μια μαζική επίθεση εδώ και αρκετές ημέρες και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιηθεί απόψε. Παρακαλώ, σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας, δώστε προσοχή στις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και προστατεύστε τους εαυτούς σας», είχε αναφέρει.

Πύραυλος ισοπέδωσε σπίτι πολυμελούς οικογένειας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου άμυνας, Ολεκσάντρ Βίλκουλ, ένα εξάχρονο κορίτσι και δύο αγόρια ηλικίας 11 και 17 ετών ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε το χωριό Ραντούσνε, λίγα χιλιόμετρα από το Κρίβι Ριχ, αναφέρει το BBC.

Ο Βίλκουλ ανέφερε ότι ο πύραυλος χτύπησε το σπίτι μιας πολυμελούς οικογένειας, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε πως η κατοικία «τινάχθηκε κυριολεκτικά στον αέρα».

Δύο ιδιωτικές κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Επιπλέον, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία 84χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια.

Χτυπήματα σε Κίεβο, Λβιβ και Πολτάβα

Η επίθεση έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και τη δυτική Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Στο Κίεβο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε γκαράζ στην περιοχή Σβιατοσίνσκι και σε αγορά στην περιοχή Ομπολόν, όταν συντρίμμια από πυραύλους έπεσαν στα δύο σημεία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Μπροβάρι, ενώ τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Στην Πολτάβα αναφέρθηκε ακόμη ένας νεκρός, έπειτα από πλήγμα σε τερματικό σταθμό της εταιρείας ταχυμεταφορών Nova Poshta.

Στο Λβιβ, που απέχει μόλις περίπου 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, Μαξίμ Κοζίτσκι, δήλωσε ότι δύο πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια ενός από τα κτίρια που επλήγησαν. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κατοίκους να βοηθούν τα σωστικά συνεργεία, απομακρύνοντας με τα χέρια τους τα μπάζα στην οδό Πατόνα, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να φτάσουν σε εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρίι Σαντόβι, δήλωσε ότι 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ δύο εξακολουθούσαν να αγνοούνται κατά τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση.

«Ξύπνησα όταν με χτύπησαν τα τζάμια»

Η 67χρονη Ιρίνα Γεφιμένκο, κάτοικος μιας από τις πολυκατοικίες που επλήγησαν στο Λβιβ, περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο Kyiv Independent.

«Δεν άκουσα τη σειρήνα γιατί κοιμόμουν. Την άκουσα μόνο αφού κάτι με χτύπησε στο κεφάλι και το παράθυρο εκτοξεύθηκε μέσα στο δωμάτιο», είπε.

Δείχνοντας το κατεστραμμένο διαμέρισμά της, πρόσθεσε: «Όταν πήγα για ύπνο χθες το βράδυ, δεν φανταζόμουν ότι το πρωί θα έμενα ξυπόλητη, χωρίς τίποτα. Το σπίτι μου διαλύθηκε ολοσχερώς».

Στην αγορά που καταστράφηκε στο Κίεβο, η 63χρονη Σβιτλάνα δήλωσε ότι η οικογένειά της έχασε δύο αποθηκευτικούς χώρους γεμάτους με αντίκες, πορσελάνες, πίνακες, εικόνες και συλλεκτικά αντικείμενα που συγκέντρωνε επί δύο δεκαετίες.

«Περνάς είκοσι χρόνια συλλέγοντας και αναζητώντας αυτά τα αντικείμενα και τώρα δεν μας έμεινε τίποτα. Όλα κάηκαν», είπε.

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Στη γειτονική Πολωνία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετέβη στο σημείο όπου σχηματίστηκε κρατήρας βάθους περίπου 10 μέτρων, μετά από πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης.

Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, είχε δηλώσει ότι ένας ρωσικός πύραυλος cruise τύπου Kh-101 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής, καθώς εντόπισαν τουλάχιστον δώδεκα πυραύλους πάνω από τη δυτική Ουκρανία.

Ο πλησιέστερος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τα πολωνικά σύνορα, προτού αλλάξει πορεία.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε κρατήρας με διάσπαρτα συντρίμμια σε αγρό, περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό Ταρνάβα-Κολονία, στην περιφέρεια Λούμπλιν.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο κρατήρας προκλήθηκε πιθανότατα από ρωσικό πύραυλο.

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο Kh-101, όμως θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και για το ποιος τον εκτόξευσε», δήλωσε.

Οι καταστροφές που προκάλεσε η μαζική ρωσική πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της 30ής Ιουλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας/Telegram)
Οι καταστροφές που προκάλεσε η μαζική ρωσική πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της 30ής Ιουλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας/Telegram)

Επίθεση και στη ρωσική Πένζα

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, ουκρανική επίθεση έπληξε αποθήκη της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην πόλη Πένζα.

Ο περιφερειάρχης Όλεγκ Μελνιτσένκο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Η έκκληση Ζελένσκι για τους Patriot

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τους δυτικούς συμμάχους για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου ζήτησε από την Ουάσινγκτον άδεια για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία και συζήτησε νέα σχέδια για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Μετά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι είχαν μια «καλή συζήτηση», ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χάσει την πρωτοβουλία στον πόλεμο, αλλά εξακολουθεί να αρνείται να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

«Η προστασία της ζωής των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από την προθυμία ή την απροθυμία παροχής πυραύλων αεράμυνας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ.

Το σύστημα Patriot παραμένει ένα από τα ελάχιστα αντιαεροπορικά συστήματα που μπορούν να αναχαιτίσουν βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα στις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

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