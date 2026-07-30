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Καβάλα: Νεκρός 24χρονος – Ανετράπη το αυτοκίνητο που οδηγούσε

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/7) ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο 46ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης-Καβάλας, λίγο έξω από την Ελευθερούπολη. Το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

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Το σημείο όπου συνέβη το μοιραίο δυστύχημα
Πηγή: Kavala Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ανθρώπινη ζωή χάθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Καβάλας.
  • Ένας 24χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ακόμη ανθρώπινη ζωή, χάθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Καβάλας, λίγο πιο έξω από την Ελευθερούπολη.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε στη 01:05, στο 46ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος άνδρας, εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.

Από την εκτροπή και την ανατροπή του οχήματος, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του, ενώ σοκαρισμένη είναι και η τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: Kavala Post

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