Καβάλα: Νεκρός 24χρονος – Ανετράπη το αυτοκίνητο που οδηγούσε

Μία ακόμη ανθρώπινη ζωή, χάθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Καβάλας, λίγο πιο έξω από την Ελευθερούπολη.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε στη 01:05, στο 46ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος άνδρας, εξετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας του και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.

Από την εκτροπή και την ανατροπή του οχήματος, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του, ενώ σοκαρισμένη είναι και η τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: Kavala Post