Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάλυμνο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βαθύ στην Κάλυμνο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.