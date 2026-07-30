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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάλυμνο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βαθύ στην Κάλυμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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