Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάλυμνο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βαθύ στην Κάλυμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.