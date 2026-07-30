Βουλή – Κυριάκος Βελόπουλος: «Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος» – ΒΙΝΤΕΟ

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γύθειο, άρχισε την ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Αιωνία η μνήμη τους. Αυτό όμως έγινε γιατί; Γιατί υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων μετά την κατάργηση των δασαρχείων (μόνον αυτοί είχαν εικόνα των δασών), γιατί έχουμε έλλειψη σε πτητικά μέσα που μπορούν να πετάξουν τη νύχτα, γιατί δεν πήραμε πτητικά μέσα από την Ρωσία γιατί της έχουμε επιβάλει κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις», είπε: «Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό ν/σ θα ήταν: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε (ανεμογεννήτριες) και το φως του ήλιου (φωτοβολταϊκά), έτσι πουλάτε και το νερό».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε, μεταξύ άλλων: «Πώς γίνονται οι μπίζνες της ΝΔ για το νερό; Πριν μήνες έδωσε δουλειά για τη λειψυδρία στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία με αυτά τα λεφτά απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ. Άνοιξη του 2026 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισήλθε στην ΕΥΔΑΠ. Πώς γίνονται οι δουλειές και οι περίεργες συμπτώσεις; Η κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την HARD ROCK INTERNATIONAL εξασφάλισε δάνειο ύψους 399 εκατ. για το καζίνο στο Ελληνικό. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με τον σκοπό του Ταμείου Ανάκαμψης; Μιλάτε για διαχειριστή στο νερό, όταν τα κάνετε όλα λάθος. Λάθος στην διαχείριση του τουρισμού. Λάθος με τα Data Centers. Λάθος με τις αφαλατώσεις. Λάθος και με τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τους αγρότες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι οι Έλληνες θα «πουν το νερό νεράκι», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «προωθεί τις κοστοβόρες και ενεργοβόρες αφαλατώσεις, με μίζες και υπερκοστολογήσεις. Στο Ισραήλ κόστιζε 100 ευρώ, στην Ελλάδα κοστίζει 400».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος μίλησε για τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για τα καύσιμα και το τι θα έπραττε αν ήταν κυβέρνηση: «1. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι θα μειώσουμε και τις τιμές όλων των βασικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 2. Θα μειώσουμε τον συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. 3. Θα χτυπήσουμε το οργανωμένο λαθρεμπόριο καυσίμων και τα υπερκέρδη στα ανώτατα στρώματα της αγοράς. Θα ελέγξουμε τα διυλιστήρια επιβάλλοντας ανώτατη τιμή». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προτάσεις του κόμματός του «για την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας», που όπως εξήγησε «αυτή αποτελεί στρατηγική ανάγκη για εμάς και όχι επιλογή». «Προτείνουμε λοιπόν: 1. Αναβάθμιση του υφιστάμενου ενεργειακού μίγματος. 2. Εκσυγχρονισμό της αξιοποίησης του λιγνίτη. 3. Αξιοποίηση των υδρογοναθράκων. 4. Θα φτιάξουμε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Όλα αυτά για να δώσουμε φθηνό ρεύμα στον Έλληνα».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος πρότεινε στην κυβέρνηση να αγοράζει «φθηνή ενέργεια από την Ρωσία, όχι όπως παίρνετε μέσω Τουρκίας, που την πληρώνετε πανάκριβα». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «κάνει “πόλεμο” στην Ρωσία και κλείνει ρωσικές εταιρείες, κάνοντας ζημιά στην χώρα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε και νέα επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι είναι «η κυβέρνηση της ρεμούλας και των σκανδάλων». «ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, Σπιτάκια Ανακύκλωσης, ΕΛΤΑ (πήρατε 250 εκατ. για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και τελικά κλείσατε 1.000 υποκατάστηματα). Τώρα και τα υδρόμετρα, που μας στοίχισαν 300 εκατ. ευρώ… Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 13 υποθέσεις που σχετίζονται με την διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.