Μάχη με τις φλόγες στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 800 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς

Φλέγεται η Ιβηρική Χερσόνησος. Αυτή τη φορά οι πυρκαγιές κατέκαψαν την Βόρεια Πορτογαλία, όπου κινητοποιηθήκαν 800 πυροσβέστες σήμερα το πρωί.

«Η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 80%, αλλά η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο σημείο ενισχύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας από τον καπνό, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων.

Υπενθυμίζουμε ότι η πυρκαγιά στην Βόρεια Πορτογαλία ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος, στην βόρεια Πορτογαλία και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό δήμο Μιραντέλα.

Από την πυρκαγιά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, μεταξύ τους τρεις πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Φωτιά στα σύνορα Ισπανίας – Πορτογαλίας

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη σήμερα στη Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία.

Να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία, που τις τελευταίες εβδομάδες επλήγη πολύ λιγότερο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βίωσε πριν από ένα μήνα τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού εν μέσω καύσωνα.