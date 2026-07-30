Αίγυπτος: «Η φωτιά σε πλοία LNG στη Νταμιέτα οφείλεται σε επίθεση με drone» σύμφωνα με την κυβέρνηση

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Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (30/7), ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τετάρτη (29/7), σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα, προκλήθηκε από επίθεση με drone, αν και δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται γι’ αυτή.

Ένα αμερικανικό πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με σημαία Βερμούδων, ιδιοκτησίας ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκαν από τουλάχιστον ένα drone άγνωστης προέλευσης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η βρετανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Egypt says explosion at Damietta port ‘dealt with immediately’

Egypt’s Ministry of Petroleum and Mineral Resources has confirmed that the incident at Damietta port saw a fire break out on a tugboat and storage ship, but that no casualties have been reported. pic.twitter.com/7ZnpDaYdbi — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 29, 2026



Το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, ότι μετά τις πρώτες έρευνες για το περιστατικό «φαίνεται να είναι αποτέλεσμα επίθεσης με drone, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι «οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler, «έκρηξη» στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου της Νταμιέτα προκάλεσε ζημιές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Footage of the Islamic regime in Iran’s attack on a liquefied natural gas storage facility in Damietta, Egypt. pic.twitter.com/LMvzQonypx — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 30, 2026



Όπως επεσήμανε το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου, από την πυρκαγιά δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ η εταιρεία διαχείρισης του λιμανιού της Νταμιέτα, ανακοίνωσε σήμερα (30/7/2026), ότι αυτό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

🇪🇬⚡️ Drone Attack on LNG Terminal in Egypt An explosion occurred at the liquefied natural gas (LNG) terminal in the Port of Damietta, Egypt. According to the maritime security firm Ambrey, at least one drone struck the U.S.-owned, Marshall Islands-flagged LNG storage vessel… pic.twitter.com/mgd0aGhpQw — Barong (@Barong369) July 30, 2026

«Η αρχή του λιμανιού της Νταμιέτα επιβεβαιώνει ότι διατηρείται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμανιού, με όλους τους τερματικούς σταθμούς και τις αποβάθρες να συνεχίζουν να καταγράφουν τακτικές αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, καθώς και τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού όλων των ειδών εμπορευμάτων», ανέφερε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters