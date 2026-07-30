LIVE UPDATE
Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Πάρο – Εκκενώνεται το Καμάρι

Αίγυπτος: «Η φωτιά σε πλοία LNG στη Νταμιέτα οφείλεται σε επίθεση με drone» σύμφωνα με την κυβέρνηση

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση με drone. Τα δύο πλοία, ένα αμερικανικό FSRU και ένα δεξαμενόπλοιο LNG ελληνικών συμφερόντων, υπέστησαν ζημιές, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα και η λειτουργία του λιμανιού συνεχίζεται κανονικά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ισχυρή έκρηξη στην Νταμιέτα
Πηγή: Wall Street Journal
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο πλοία LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση με drone.
  • Ένα αμερικανικό πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG και ένα πλοίο μεταφοράς LNG με σημαία Βερμούδων, ιδιοκτησίας ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκαν.
  • Από την πυρκαγιά δεν υπάρχουν θύματα, ενώ το λιμάνι της Νταμιέτα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (30/7), ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τετάρτη (29/7), σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα, προκλήθηκε από επίθεση με drone, αν και δεν διευκρίνισε ποιος ευθύνεται γι’ αυτή.

Ένα αμερικανικό πλοίο αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με σημαία Βερμούδων, ιδιοκτησίας ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκαν από τουλάχιστον ένα drone άγνωστης προέλευσης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η βρετανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

 


Το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, ότι μετά τις πρώτες έρευνες για το περιστατικό «φαίνεται να είναι αποτέλεσμα επίθεσης με drone, για την οποία καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι «οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας της Αιγύπτου».

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler, «έκρηξη» στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου της Νταμιέτα προκάλεσε ζημιές στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Energos Winter, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

 


Όπως επεσήμανε το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου, από την πυρκαγιά δεν υπάρχουν θύματα.

Στο μεταξύ η εταιρεία διαχείρισης του λιμανιού της Νταμιέτα, ανακοίνωσε σήμερα (30/7/2026), ότι αυτό συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

 

«Η αρχή του λιμανιού της Νταμιέτα επιβεβαιώνει ότι διατηρείται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του λιμανιού, με όλους τους τερματικούς σταθμούς και τις αποβάθρες να συνεχίζουν να καταγράφουν τακτικές αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, καθώς και τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και χειρισμού όλων των ειδών εμπορευμάτων», ανέφερε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ