Ρέθυμνο: Νέα πυρκαγιά στον Ασώματο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση περιοχών

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση στο Ρέθυμνο των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης.

Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου.

Παράλληλα, στις 13:25 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.