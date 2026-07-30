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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σκοπός είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές, προς υποβοήθηση των φορέων στην αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
  • Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές, προς υποβοήθηση των φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
  • Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, τα οποία θα διατεθούν δωρεάν στους εμπλεκόμενους φορείς.

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Την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

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Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

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Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

Πηγή: ΑΠΕ

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