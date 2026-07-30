Φωτιά στη Βοιωτία: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στα Δερβενοχώρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 14 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026