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Φωτιά στη Βοιωτία: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στα Δερβενοχώρια

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

 

 

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