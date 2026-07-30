Η ιστορία πίσω από την μοιραία πτήση 6502: Ο πιλότος σκότωσε 70 ανθρώπους για… ένα στοίχημα

Μία από τις πιο σοκαριστικές και αναίτιες τραγωδίες, στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου 1986. Συνολικά 70 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους για… ένα στοίχημα, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot συνετρίβη κατά την προσγείωση, εξαιτίας ενός παράλογου στοιχήματος, που έβαλε ο κυβερνήτης του σκάφους.

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης 6502

Το αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-134A ,εκτελούσε μια τακτική εσωτερική πτήση στη Ρωσία, εκτελώντας το δρομολόγιο από το Σβερντλόφσκ προς το Γκρόζνι, με ενδιάμεση στάση στο αεροδρόμιο της Σαμάρας. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 94 άτομα: 87 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.

Μέχρι τη στιγμή της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Σαμάρας, η πτήση εξελισσόταν απόλυτα φυσιολογικά, χωρίς να καταγράφεται κανένα τεχνικό ή επιχειρησιακό πρόβλημα. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές και δεν θα «δικαιολογούσαν» καμία δυσκολία, στην προσγείωση.

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Η απόφαση για την «τυφλή» προσγείωση

Μόλις δύο λεπτά πριν από την προσγείωση, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, Αλεξάντερ Κλιούγεφ, πήρε μια ολέθρια απόφαση. Διέταξε τον μηχανικό πτήσης να κλείσει τις κουρτίνες στο μπροστινό μέρος του πιλοτηρίου, αποκλείοντας κάθε οπτική επαφή, με τον διάδρομο προσγείωσης.

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση των πιλότων περιελάμβανε τεχνικές προσγείωσης, με αποκλειστική χρήση των οργάνων του σκάφους, η εφαρμογή τους προβλεπόταν μόνο κάτω από εξαιρετικά «δύσκολες» συνθήκες. Ο Κλιούγεφ, ωστόσο, αποφάσισε να ρισκάρει χωρίς λόγο, υπολογίζοντας λανθασμένα τόσο το ύψος, όσο και τον ρυθμό καθόδου του αεροσκάφους.

Η πρόσκρουση, η φωτιά και ο απολογισμός

Το Tupolev προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης με την υπερβολική ταχύτητα των 280 χλμ/ώρα. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου, αναποδογύρισε και τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Από τους 94 επιβαίνοντες, μόλις 24 κατάφεραν να επιζήσουν. Ανάμεσα στους επιζώντες ήταν και ο υπαίτιος της τραγωδίας, ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Κλιούγεφ.

Αντίθετα, ο συγκυβερνήτης Γκενάντι Ζιρνόφ επέζησε αρχικά από τη συντριβή, αλλά έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα. Στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει επιβάτες από το φλεγόμενο αεροσκάφος, εισέπνευσε μεγάλες ποσότητες τοξικού καπνού και υπέστη ανακοπή καρδιάς, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Το εγκληματικό στοίχημα και η δικαστική ετυμηγορία

Οι έρευνες που διεξήγαγαν οι αρμόδιες Αρχές, αποκάλυψαν γρήγορα την πραγματική αιτία της τραγωδίας. Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από το πιλοτήριο (το μαύρο κουτί), επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμία επιχειρησιακή ανάγκη για την «τυφλή» προσγείωση. Ο Κλιούγεφ είχε προχωρήσει σε αυτή την επικίνδυνη ενέργεια απλώς και μόνο για να κερδίσει ένα στοίχημα που είχε βάλει με μέλη του πληρώματός του.

Ο κυβερνήτης οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων ασφαλείας των αερομεταφορών. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Ωστόσο, ο Κλιούγεφ εξέτισε τελικά μόλις έξι χρόνια φυλάκισης, για τον θάνατο 70 ανθρώπων.