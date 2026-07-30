Έρευνα αποκάλυψε φρικιαστικές καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολή που είχε χρηματοδοτήσει ο Τζέφρι Επστάιν

Μια ανεξάρτητη έρευνα αποκάλυψε δύο καταγγελίες σεξουαλικής φύσης σε βάρος του Τζέφρι Επστάιν, αλλά και δεκάδες ακόμη καταγγελίες που αφορούν σχεδόν 50 μέλη του προσωπικού του Interlochen Center for the Arts, ενός φημισμένου καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Το Interlochen Center for the Arts λειτουργεί θερινή κατασκήνωση και σχολή παραστατικών τεχνών που προσελκύει μαθητές από όλο τον κόσμο. Το 2024 ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο τη διερεύνηση καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στη συνέχεια, η έρευνα επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει και πληροφορίες που αφορούσαν τον Τζέφρι Επστάιν, τον χρηματιστή που αυτοκτόνησε το 2019, σε ηλικία 66 ετών, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Δύο καταγγελίες σε βάρος του Επστάιν

Το Interlochen είχε αφαιρέσει το όνομα του Επστάιν από έναν ξενώνα μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα το 2008. Το κτίριο, που μετονομάστηκε σε Green Lake Lodge, κατεδαφίστηκε πρόσφατα, μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Σύμφωνα με το Sanghavi Law Office, συγκεντρώθηκαν συνολικά 70 μαρτυρίες αποφοίτων, οι οποίοι κατήγγειλαν «σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης» από 47 μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Interlochen από τη δεκαετία του 1950 έως και τη δεκαετία του 2010, με τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών να έχει σημειωθεί πριν από το 2000.

Η έκθεση των 97 σελίδων χαρακτηρίζει τα ευρήματα «απλώς σοκαριστικά», επισημαίνοντας ότι οι απόφοιτοι περιέγραψαν περιστατικά grooming, φλερτ, σεξουαλικών αγγιγμάτων και σεξουαλικών σχέσεων.

Σχεδόν οι μισοί από τους καταγγελλόμενους έχουν πεθάνει

Η διοίκηση του Interlochen ανακοίνωσε ότι διαβίβασε τα ονόματα των ατόμων που κατηγορούνται για ανάρμοστη συμπεριφορά στις εισαγγελικές αρχές της κομητείας Grand Traverse, στο βόρειο Μίσιγκαν, προκειμένου να εξεταστεί εάν μπορούν να ληφθούν περαιτέρω νομικά μέτρα.

Όπως διευκρίνισε, κανένα από τα πρόσωπα που κατονομάζονται δεν εργάζεται πλέον στο ίδρυμα, ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο έχουν αποβιώσει.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τη βλάβη που υπέστησαν μέλη της κοινότητάς μας και ζητούμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από την κακοποίηση στο Interlochen», ανέφεραν σε κοινή επιστολή τους ο πρόεδρος του ιδρύματος Τρέι Ντέιβι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Μπάρετ Ρόλινς.

Όπως σημείωσαν, παρότι η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών συνέβη πριν από πολλές δεκαετίες και οι αναφορές κακοποίησης έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια, «η πάροδος του χρόνου δεν μειώνει τις εμπειρίες των αποφοίτων μας».

«Η σεξουαλική κακοποίηση που διαπράττεται από έναν ενήλικα σε θέση εξουσίας ή εμπιστοσύνης εις βάρος μαθητή ήταν λάθος τότε και παραμένει λάθος και σήμερα», τόνισαν.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι το Interlochen σήμερα «είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από το ίδρυμα που περιγράφεται στην έκθεση», διαθέτοντας πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές προστασίας και διαφορετική κουλτούρα.

Οι μαρτυρίες για τον Επστάιν

Ο Επστάιν, ο οποίος έπαιζε φαγκότο, είχε συμμετάσχει ως μαθητής στη θερινή κατασκήνωση του Interlochen το 1967. Μεταξύ 1990 και 2003 είχε δωρίσει στο ίδρυμα περισσότερα από 400.000 δολάρια.

Δύο γυναίκες κατέθεσαν στους ερευνητές ότι ο Επστάιν επέδειξε απέναντί τους σεξουαλική συμπεριφορά, με τη μία να αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε στον ξενώνα που τότε έφερε το όνομά του.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Επστάιν ακούμπησε το σώμα της πάνω από τα ρούχα της, παρουσιάζοντας την κίνηση ως δήθεν τυχαία.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι ο Επστάιν πλήρωσε για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη όσο ήταν ακόμη μαθήτρια και ανέφερε πως «κάθε φορά που γινόταν ενοχλητικά απτικός, πάγωνε μέχρι να σταματήσει».

Η δεύτερη γυναίκα κατέθεσε ότι έκανε μασάζ στον Επστάιν στο σπίτι του και ότι εκείνος ενδέχεται να της ζήτησε να βγάλει το πάνω μέρος των ρούχων της. Όπως ανέφερε, δεν είχε ποτέ ξανά επαφή ούτε με τον ίδιο ούτε με τη σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Και άλλες καταγγελίες εκτός της έρευνας

Πέρα από την έρευνα του Interlochen, τουλάχιστον δύο ακόμη απόφοιτες του ιδρύματος έχουν καταγγείλει στο παρελθόν ότι υπήρξαν θύματα grooming και κακοποίησης από τον Επστάιν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η ταυτότητά τους δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Μία από αυτές κατέθεσε το 2021 στη δίκη της Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σωματεμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Παραμένει άγνωστο εάν οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν και με το δικηγορικό γραφείο που πραγματοποίησε την έρευνα για λογαριασμό του Interlochen.