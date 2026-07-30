Συναγερμός στο Λονδίνο – Μεγάλη φωτιά στο Ρόμφορντ εν μέσω ακραίας ξηρασίας – Δείτε βίντεο

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, καθώς το πρωί της Πέμπτης (30/7/), εκδηλώθηκε νέα μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση με ξηρή βλάστηση στην περιοχή Ρόμφορντ, στα ανατολικά του Λονδίνου.

Firefighters responded to two separate grass fires in Romford Eight fire engines and around 60 firefighters tackled a grass fire near Southern Way, where around four acres of grassland was damaged by fire The Brigade’s Control Officers took the first of 11 calls to the fire at… pic.twitter.com/X2I1jvfvu4 — YEDIS DRONE SHOTS (@yedisdroneshots) July 30, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων και οδηγίες στους κατοίκους

Για την κατάσβεση του μετώπου επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με 15 οχήματα. Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατακλύζουν την περιοχή, οι Αρχές απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους, να διατηρούν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, κλειστά.

Επίσημη κατάσταση ξηρασίας και έκκληση προς τους πολίτες

Τα μέτωπα αυτά, αποδίδονται στις παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες έντονης λειψυδρίας που επικρατούν στη νοτιοανατολική Αγγλία, με αποτέλεσμα το Λονδίνο και σημαντικό τμήμα της χώρας, να έχουν τεθεί και επισήμως, σε καθεστώς ξηρασίας.

«Ο κίνδυνος έναρξης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Απευθύνεται θερμή παράκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές.