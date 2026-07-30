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Συναγερμός στο Λονδίνο – Μεγάλη φωτιά στο Ρόμφορντ εν μέσω ακραίας ξηρασίας – Δείτε βίντεο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε ξηρή βλάστηση στο Ρόμφορντ, στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας, το πρωί της Πέμπτης (30/7/2026). Η πυρκαγιά αποδίδεται στις παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες έντονης λειψυδρίας που επικρατούν στη νοτιοανατολική Αγγλία, με αποτέλεσμα το Λονδίνο και σημαντικό τμήμα της χώρας να έχουν τεθεί και επισήμως σε καθεστώς ξηρασίας. Οι Αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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Διεθνή Νέα

Εικόνα από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά
Πηγή: BBC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, καθώς εκδηλώθηκε νέα μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση με ξηρή βλάστηση στην περιοχή Ρόμφορντ. Για την κατάσβεση του μετώπου επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα.
  • Τα μέτωπα αυτά αποδίδονται στις παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες έντονης λειψυδρίας, με το Λονδίνο να έχει τεθεί επισήμως σε καθεστώς ξηρασίας. Οι Αρχές απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να διατηρούν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους κλειστά.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «ο κίνδυνος έναρξης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός» και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, καθώς το πρωί της Πέμπτης (30/7/), εκδηλώθηκε νέα μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση με ξηρή βλάστηση στην περιοχή Ρόμφορντ, στα ανατολικά του Λονδίνου.

 

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων και οδηγίες στους κατοίκους

Για την κατάσβεση του μετώπου επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με 15 οχήματα. Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατακλύζουν την περιοχή, οι Αρχές απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους, να διατηρούν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, κλειστά.

 

Επίσημη κατάσταση ξηρασίας και έκκληση προς τους πολίτες

Τα μέτωπα αυτά, αποδίδονται στις παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες έντονης λειψυδρίας που επικρατούν στη νοτιοανατολική Αγγλία, με αποτέλεσμα το Λονδίνο και σημαντικό τμήμα της χώρας, να έχουν τεθεί και επισήμως, σε καθεστώς ξηρασίας.

«Ο κίνδυνος έναρξης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Απευθύνεται θερμή παράκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δεν φαίνεται να απειλούνται άμεσα κατοικημένες περιοχές.

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