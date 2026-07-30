Φωτιά στο Ρέθυμνο: Επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη κάτοικοι και τουρίστες

Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να εξασφαλίσουν καθεστώς ασφάλειας, για όλους όσους βρέθηκαν κοντά στην φωτιά στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στις εστίες τους και στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα. που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη.

Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν. παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους», υπογραμμίζεται.