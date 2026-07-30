Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική. Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά και στο Κορωπί, σε έκταση χαμηλής βλάστησης.

Και στον Χάρακα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται στενά, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δείτε βίντεο: