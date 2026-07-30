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Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Λόγω της κατάστασης, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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φωτιά- Λαυρεωτική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.
  • Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται στενά λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική. Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά και στο Κορωπί, σε έκταση χαμηλής βλάστησης.

Και στον Χάρακα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται στενά, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δείτε βίντεο:

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