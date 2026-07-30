Φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική. Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά και στο Κορωπί, σε έκταση χαμηλής βλάστησης.
Και στον Χάρακα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της.
Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται στενά, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
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