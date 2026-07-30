Meteo: Ριπές ανέμου έως και 125 χλμ. την ώρα σήμερα στο Ρέθυμνο

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από το πρωί της Πέμπτης, 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και την Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί, δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/h και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου και στο Αμπελικό Λέσβου

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.