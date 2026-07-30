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Meteo: Ριπές ανέμου έως και 125 χλμ. την ώρα σήμερα στο Ρέθυμνο

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από το πρωί της Πέμπτης, 30 Ιουλίου, στο Αιγαίο και την Κρήτη, με ριπές που ξεπέρασαν τα 125 χλμ./ώρα στο νότιο Ρέθυμνο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να παραμείνει υψηλή στη νότια Κρήτη, ενώ μεγάλες ριπές καταγράφηκαν και στο Αμπελικό Λέσβου.

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meteo- ριπές ανέμου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ θυελλώδεις άνεμοι έπνεαν από το πρωί της Πέμπτης, 30 Ιουλίου, στο Αιγαίο και την Κρήτη, σύμφωνα με το Meteo.
  • Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 125 Km/h στο Μαριού και τα 114 km/h στον Πλακιά.
  • Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώθηκαν και στο Αμπελικό Λέσβου, ενώ η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη αναμενόταν να παραμείνει πολύ υψηλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από το πρωί της Πέμπτης, 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και την Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί, δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/h και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου και στο Αμπελικό Λέσβου

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

meteo- ριπές ανέμου

 

 

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