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Πρίγκιπας Χάρι: Αντιμέτωπος με δικαστικά έξοδα εκατομμυρίων μετά την ήττα στη διαμάχη με την Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες στην υπόθεση κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαστικά έξοδα που μπορεί να φτάσουν σε εκατομμύρια λίρες, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου εις βάρος τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής απέρριψε τις καταγγελίες τους για παράνομες πρακτικές, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

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Lifestyle

πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με λογαριασμό δικαστικών εξόδων εκατομμυρίων λιρών, μετά την ήττα τους στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.
  • Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής του High Court απέρριψε τις καταγγελίες τους για εκτεταμένες παράνομες πρακτικές, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων, από τα έντυπα της Mail.
  • Η Associated Newspapers ζητά 34,5 εκατομμύρια λίρες για τα νομικά της έξοδα και άμεση προκαταβολή 10 εκατομμυρίων, ενώ οι ενάγοντες πρότειναν 8 εκατομμύρια λίρες ως προσωρινή πληρωμή και εξετάζουν προσφυγή.

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Ο πρίγκιπας Χάρι και οι υπόλοιποι ενάγοντες στη δικαστική υπόθεση κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers, ιδιοκτήτριας της Daily Mail, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν λογαριασμό δικαστικών εξόδων που μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια λίρες, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου εις βάρος τους.

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Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής του High Court απέρριψε τις καταγγελίες του μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου, του τραγουδιστή Έλτον Τζον και πέντε ακόμη γνωστών Βρετανών προσωπικοτήτων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τα έντυπα της Mail είχαν προχωρήσει σε εκτεταμένες παράνομες πρακτικές, όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Associated Newspapers χαρακτήρισε την απόφαση «συντριπτική νίκη» για την εφημερίδα και τους δημοσιογράφους της, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι έκανε λόγο για «πλήρη και προφανή συγκάλυψη».

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Κατά τη νέα ακρόαση για τον καθορισμό των δικαστικών εξόδων, η πλευρά της Associated Newspapers ζήτησε οι ενάγοντες να καλύψουν το κόστος σε ιδιαίτερα αυστηρή βάση, υποστηρίζοντας ότι η νομική της δαπάνη ανέρχεται σε 34,5 εκατομμύρια λίρες (περίπου 40 εκατ. ευρώ).

Οι ενάγοντες διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ύψους 16 εκατομμυρίων λιρών, γεγονός που δημιουργεί πιθανό σημαντικό οικονομικό κενό. Η εκδοτική εταιρεία ζητά ως άμεση προκαταβολή 10 εκατομμύρια λίρες για τα έξοδα της δίκης.

Από την πλευρά των εναγόντων, οι δικηγόροι χαρακτήρισαν το ποσό των 34,5 εκατομμυρίων λιρών «υπερβολικά υψηλό», υποστηρίζοντας ότι ξεπερνά κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό της υπόθεσης. Πρότειναν την καταβολή προσωρινής πληρωμής ύψους 8 εκατομμυρίων λιρών έως τις 28 Αυγούστου.

Ο δικαστής Matthew Nicklin είχε κρίνει ότι οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν πως οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για τους ίδιους είχαν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο, σημειώνοντας ότι η απλή υποψία δεν αρκεί για τη θεμελίωση μιας τέτοιας υπόθεσης.

Η διαδικασία για τον τελικό καθορισμό των δικαστικών εξόδων συνεχίζεται, ενώ η πλευρά του πρίγκιπα Χάρι και των υπόλοιπων εναγόντων έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής κατά της απόφασης.

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