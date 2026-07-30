Χριστίνα Παππά: Απάντησε στα αρνητικά σχόλια μετά την εξομολόγηση για τη μητέρα της – «Εσύ ξέρεις στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει;»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα της και τη μεταξύ τους σχέση, προχώρησε η Χριστίνα Παππά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις και επιχειρηματίας ενημερώθηκε, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, για κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την ανάρτησή της, και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της μέσα από ένα Instagram story της.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, με τη μορφή του story, η Χριστίνα Παππά ανέφερε πως: «Καλησπέρα, απορώ για ποιο λόγο πήρε έκταση όλο αυτό το θέμα. Το ότι κάθισα και έκανα μία κατάθεση ψυχής στους ανθρώπους που συζητάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ποιοι νιώθουν σαν και εμένα, ότι εννοείται την αγαπώ τη μητέρα μου, εννοείται ότι αγαπώ την οικογένειά μου, και εννοείται σκοτώνω άνθρωπο γι’ αυτούς. Αλλά ναι, είναι χειριστική, ποιο είναι το πρόβλημα;».

«Και ποιο είναι το πρόβλημά σας για όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια; Εσύ ξέρεις στην οικογένεια του κάθε ανθρώπου τι συμβαίνει; Ξέρετε μέσα στη καρδιά του και στη ψυχή του, τι μπορεί να συμβαίνει; Ξέρετε τι μπορεί να βιώνει; Εσείς ποιοι είστε; Ο Θεός που μπορείτε να κρίνετε; Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το κακό. Τι έγινε δηλαδή; Ειλικρινά, δεν έχω διαβάσει. Μου τα έχουν πει. Ειλικρινά λυπάμαι για εσάς που μπορεί να μπείτε στη διαδικασία, χωρίς να ξέρετε, και να κρίνετε. Να πιστεύετε και λίγο στο κάρμα. Γιατί εκεί πάνω ξέρετε, τιμωρεί κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

«Εγώ έχω μία μαμά χειριστική»

Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις και επιχειρηματίας, σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok προφίλ της, είχε πει ότι: «Καλημέρα, εύχομαι να είστε καλά. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Εγώ είμαι μία γυναίκα που έχω φύγει από το σπίτι μου από τα 16 μου, πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες είμαστε δυνατές, διότι από τη στιγμή που μπορούμε να φέρουμε στο κόσμο ένα παιδί, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Η γυναίκα αυτή είναι που γεννάει, που εργάζεται, που είναι σύντροφος, η γυναίκα, η μαμά, η κόρη, η φίλη, τα πάντα όλα. Ωστόσο χωρίς να υποτιμάμε τους άνδρες, γιατί οι άνδρες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή, και στη ζωή μας γενικά.

Εγώ έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ, είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και με κάνει συνέχεια να πονάω».

Συνεχίζοντας, είχε εξομολογηθεί πως: «Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο: “Παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο: “Παιδί μου, θέλω”, “Χριστίνα θέλω”, “Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα, πανέξυπνη βέβαια. Πανέξυπνη. Σε περνάει από το ένα νησί στο άλλο, χωρίς να καταλάβεις τίποτα! Χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι ο υπουργός της χώρας, όπου και να πηγαίνει, λες και εγώ μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο.

Έχει μία “δύναμη”, αυτής της δύναμης που με αγαπάει ο κόσμος, και όπου πηγαίνει και όπου σταθεί: “Εγώ είμαι η μαμά της τάδε”. Που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω, άνδρες και γυναίκες, αν έχετε στη ζωή σας μία μητέρα τέτοια, πώς το αντιμετωπίζετε, τι κάνετε. Θέλω να μου πείτε πώς το βιώνετε εσείς».

«Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου, έμπαινε όποτε ήθελε. Βέβαια το έχω κόψει αυτό πια. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις και ένα στοπ και λες: “Φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο, η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει το πώς νιώθεις, το τι κάνεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Έχετε χειριστική μητέρα και πώς το βιώνετε εσείς;», είχε καταλήξει η Χριστίνα Παππά.