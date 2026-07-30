e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμή συντάξεων σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο

Έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, καταβάλλονται συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026, προκαταβολές συντάξεων, εφάπαξ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως αύριο, Παρασκευή, 31 Ιουλίου, καταβάλλονται 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ, σήμερα 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026. Θα γίνουν επίσης πληρωμές για προκαταβολές συντάξεων και εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επιπλέον, θα πληρωθούν επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως αύριο,  Παρασκευή, 31 Ιουλίου, καταβάλλονται 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Σήμερα 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Έως αύριο, 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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