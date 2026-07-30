Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας: Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα οι ελλείψεις πυροπροστασίας – Στο κάδρο των ποινικών ευθυνών ο Δήμαρχος, Χρήστος Βρεττάκος

Διαστάσεις χιονοστιβάδας λαμβάνει η υπόθεση των εκτεταμένων ελλείψεων στα συστήματα πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η εισαγγελική παρέμβαση που προκλήθηκε από τις έντονες καταγγελίες κατοίκων και γονέων φέρνει πλέον στο φως μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα, στρέφοντας την έρευνα ευθέως προς τον Δήμαρχο, Χρήστο Βρεττάκο, ο οποίος φέρει την εκ του νόμου αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την ασφάλεια των υποδομών της πόλης.

Η Εισαγγελική Παραγγελία και οι Έλεγχοι της Πυροσβεστικής

Η σοβαρότητα των στοιχείων που αφορούσαν στην ασφάλεια χιλιάδων μαθητών και εργαζομένων κινητοποίησε άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Με ρητή εισαγγελική παραγγελία, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους και αυτοψίες στις δημόσιες δομές, επιβεβαιώνοντας τις χειρότερες εκτιμήσεις και βεβαιώνοντας βαριές «καμπάνες» που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη δημοτική αρχή, σύμφωνα με το kontranews.

«Βροχή» προστίμων σε σχολεία και Δημαρχείο

Τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών σοκάρουν, αποδεικνύοντας συστηματικές παραλείψεις και πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της διοίκησης του κ. Βρεττάκου:

Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία: Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο, διαπιστώθηκε η πλήρης απουσία βασικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Για τις παραβάσεις αυτές βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.171 ευρώ.

Κεντρικό Δημαρχείο: Στο ίδιο το κτίριο της Λεωφόρου Βενιζέλου 200, όπου στεγάζεται το γραφείο του Δημάρχου, εντοπίστηκαν πάμπολλες παραβάσεις των κανονισμών πυρασφάλειας. Η παντελής έλλειψη προδιαγραφών στο διοικητικό κέντρο της πόλης οδήγησε σε πρόστιμο-«μαμούθ» ύψους 41.250 ευρώ, προκαλώντας σφοδρά ερωτήματα για τη διαχείριση της δημοτικής αρχής.

Όλες οι επίσημες πράξεις και οι σχετικοί φάκελοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές, με την προκαταρκτική εξέταση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι σοβαρές ελλείψεις που καταγράφηκαν

Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφεραν στην επιφάνεια μια μακρά λίστα από θεμελιώδεις παραβάσεις των κανονισμών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα ευρήματα καταγράφονται:

Απουσία αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης

Απουσία τοποθέτησης υδροδοτικού δικτύου

Απουσία τοποθέτησης χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς

Μη ύπαρξη σχεδίου κάτοψης και τεχνικών περιγραφών

Απουσία αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης καθώς και πολλές άλλες παραλείψεις.

Διαχρονική Αδιαφορία και Πίεση για Καθολικούς Ελέγχους Διαχρονική Αδιαφορία

Μετά τα πρώτα καταστροφικά ευρήματα, οι πιέσεις για συνολική αποτύπωση της κατάστασης σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, σε σειρά δημοτικών κτιρίων έχουν καταγραφεί διαχρονικά ελλείψεις και σοβαρές παρατηρήσεις σε θέματα πυροπροστασίας, χωρίς η διοίκηση του κ. Βρεττάκου να έχει προχωρήσει στην αποκατάστασή τους, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες για συστηματική αμέλεια.

Στο Επίκεντρο το Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» – Λειτουργεί Κανονικά παρά την Επικινδυνότητα

Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον με χαρακτήρα κατεπείγοντος στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης». Ο χώρος αυτός αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα μαζικών εκδηλώσεων του Δήμου, όπου συρρέουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι καταγγελίες που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ζητούν άμεση και εξονυχιστική αυτοψία, καθώς υπάρχουν σοβαρές αναφορές για προβληματικές οδεύσεις διαφυγής και ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας. Το πιο εξοργιστικό και ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι το Πολιτιστικό Κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά από τον Δήμο, ο οποίος κρατά τις πόρτες ανοιχτές στο κοινό, παρόλο που γνωρίζει πλήρως την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα του κτιρίου!

Τεταμένο κλίμα στην Τοπική Κοινωνία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και γονείς, οι οποίοι ζητούν άμεση κινητοποίηση για την πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν καταγραφεί.

Το βασικό αίτημα που διατυπώνεται είναι η άμεση έναρξη συνολικών ελέγχων σε όλες τις δημοτικές δομές και η ταχεία συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών, εργαζομένων και πολιτών.

Αίτημα για άμεση λήψη μέτρων – Στο τραπέζι ακόμη και η αναστολή λειτουργίας Δομών

Στο πλαίσιο της αυξημένης ανησυχίας που έχει διαμορφωθεί, πολίτες και φορείς θέτουν πλέον ζήτημα άμεσης επανεξέτασης της λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων στα οποία έχουν καταγραφεί σοβαρές ελλείψεις, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώνονται, όπου εντοπίζονται κρίσιμες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να εξεταστεί χωρίς καθυστέρηση η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων, με γνώμονα την προστασία μαθητών, εργαζομένων και πολιτών.

Ο Δήμαρχος αντιμέτωπος με τις ποινικές του ευθύνες

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον προκειμένου να αποδοθούν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Στο επίκεντρο του δικαστικού μικροσκοπίου βρίσκεται ο ίδιος ο Δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος, καθώς και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, για τα αδικήματα της έκθεσης σε κίνδυνο και της παράβασης καθήκοντος.