Θρίλερ με το πτώμα της Βρετανίδας σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Ανοιχτό το κινητό της μέχρι τον εντοπισμό της σορού

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς μπορεί να ταυτοποιήθηκε η σορός η οποία ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, ωστόσο οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ, ξεκινώντας τις έρευνες γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος.

Οι τελευταίες κινήσεις της Βρετανίδας

Η Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η τελευταία επικοινωνία που είχε η 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σορός της μέσα στη βαλίτσα, στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη της στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από άλλο άτομο, καθώς και να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα.

Το πρώτο ερώτημα αναμένεται να απαντηθεί μέσω των στοιχείων της αεροπορικής εταιρείας, ενώ για τις κινήσεις της στην Αθήνα οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Ανοιχτό το κινητό της μέχρι που βρέθηκε η σορός

Μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε γνωστή η ταυτοποίηση της σορού, η συσκευή συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

Πώς έγινε η ταυτοποίηση

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση της γυναίκας διαδραμάτισε ένα μαύρο σορτσάκι που φορούσε όταν εντοπίστηκε νεκρή. Το ρούχο έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου.

Οι ελληνικές Αρχές διαβίβασαν το στοιχείο στις αρμόδιες ξένες υπηρεσίες και στην Ιντερπόλ, η οποία προχώρησε στη διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς της κατέστη δυνατή μέσω αμερικανικής βάσης βιομετρικών στοιχείων. Η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καταχωρημένα τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα βιομετρικά της δεδομένα. Μέσω αυτής της βάσης οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό και ενημέρωσαν επισήμως την Ελληνική Αστυνομία για την ταυτότητα του θύματος.