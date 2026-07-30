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Φωτιά στη Νάξο – Χρειάστηκε μισή ώρα για την κατάσβεσή της

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Χώρα της Νάξου κατασβέστηκε σε μισή ώρα, αφού το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων διερευνά τα αίτιά της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μισή ώρα κατασβεσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Χώρα της Νάξου.
  • Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, σε μία ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
  • Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μισή ώρα κατασβεσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Χώρα της Νάξου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 9:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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