Φωτιά στο Ρέθυμνο: Καθηλωμένα τα εναέρια μέσα – 3.000 άτομα απομακρύνθηκαν – Τι λέει στο enikos.gr o Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

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Την ώρα που μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το έργο της κατάσβεσης διενεργείται μόνο από τις επίγειες δυνάμεις καθώς τα εναέρια μέσα, δηλαδή τα 2 ελικόπτερα που σηκώθηκαν το πρωί της Πέμτης (30/7), καθηλώθηκαν στο έδαφος λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Τι λέει στο enikos.gr o Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης

Όπως δήλωσε στο enikos.gr o Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος «δυστυχώς τα εναέρια μέσα είναι καθηλωμένα καθώς οι άνεμοι που πνέουν είναι εξαιρετικά ισχυροί.

Σκεφτείτε ότι λίγο πριν το ξημέρωμα έπνεαν άνεμοι 11 μποφόρ. Χθες βράδυ οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 133 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για συνθήκες κόλασης, που δεν μπορεί να σταθεί τίποτα.

Το μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου τα 20 χιλιόμετρα.

Η μάχη που δίνεται είναι τιτάνια και όλοι περιμένουμε να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες ώστε να ξαναμπούν στη μάχη με τις φλόγες τα εναέρια μέσα. Αυτά είναι η ελπίδα μας».

Περίπου 3.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους

Επιπροσθέτως, ο κύριος Τσαπάκος, επιβεβαίωσε στο enikos.gr ότι «χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους με τον αριθμό αυτό να προσεγγίζει τις 3.000.

Αργότερα μέσα στην ημέρα θα γίνει σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι κάτοικοι και οι τουρίστες που απομακρύνθηκαν θα λάβουν το πράσινο φως να επιστρέψουν στα σπίτια και στα καταλύματά τους».

Η μάχη των πυροσβεστών αυτή την ώρα

Το πρωί της Πέμπτης (30/7) ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα.Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Μάχη για να σωθούν σπίτια και περιουσίες.

H ολονύχτια μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστών, των εθελοντών και των κατοίκων, ήταν αγωνιώδης και το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος των καταστροφών σε γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.