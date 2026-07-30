«Κόλαση» φωτιάς στο Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα – Αγώνας δρόμου για να σωθούν σπίτια και περιουσίες

Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
H ολονύχτια μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστών, των εθελοντών και των κατοίκων, ήταν αγωνιώδεις και το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος των καταστροφών σε γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.
Η μάχη των πυροσβεστών αυτή την ώρα και ο αγώνας δρόμου να σωθούν σπίτια και περιουσίες
Το πρωί της Πέμπτης (30/7) ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, εξετάζεται πώς θα ενισχυθούν τα εναέρια μέσα δεδομένων των καιρικών συνθηκών καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.
Σήμερα οι κηδείες των 2 νεκρών πυροσβεστών
Την ίδια ώρα, το νησί και όλη η Ελλάδα θρηνεί για τον χαμό των 2 πυροσβεστών οι οποίο κηδεύονται σήμερα.
Η νύχτα αγωνίας με τα αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112
Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.
Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ
Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης
Πολύ θυελλώδεις άνεμοι νέων τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.
Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε οτι στο Μαριού Ρεθύμνου ο ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.