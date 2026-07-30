«Κόλαση» φωτιάς στο Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα – Αγώνας δρόμου για να σωθούν σπίτια και περιουσίες

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Μαίνεται η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 την Τετάρτη (29/7) από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

H ολονύχτια μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστών, των εθελοντών και των κατοίκων, ήταν αγωνιώδεις και το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος των καταστροφών σε γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.