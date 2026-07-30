Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας» – Βίντεο από την αντίδρασή του τη στιγμή που άναψαν καπνογόνα σε συναυλία του

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αντέδρασε έντονα στην κίνηση παρευρισκομένων να ανάψουν καπνογόνα στη συναυλία του στο Ηράκλειο. Η αντίδρασή του συνέβη την ώρα που στην Κρήτη μαίνονταν μεγάλες φωτιές, με δύο πυροσβέστες να έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. Ο τραγουδιστής ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό προς τους νεκρούς πυροσβέστες.

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Βασίλης Παπακωνσταντίνου- Ηράκλειο- συναυλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αντίδραση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου προκάλεσε η κίνηση κάποιων παρευρισκομένων στη συναυλία του στο Ηράκλειο να ανάψουν καπνογόνα, εν μέσω μεγάλων πυρκαγιών στην Κρήτη.
  • Ο τραγουδιστής ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.
  • «Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή, αναφερόμενος στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αντίδραση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου προκάλεσε η κίνηση κάποιων παρευρισκομένων στη συναυλία του στο Ηράκλειο να ανάψουν καπνογόνα.

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Την ώρα που στην Κρήτη μαίνονται μεγάλες φωτιές και σε εκείνη του Ρεθύμνου, χάθηκαν οι ζωές δύο πυροσβεστών, 58 και 25 ετών, εν ώρα καθήκοντος, ο τραγουδιστής θεώρησε άκυρη την κίνηση των θεατών να ανάψουν καπνογόνα στον χώρο.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

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«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

Δείτε το βίντεο:

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)

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