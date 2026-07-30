Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας» – Βίντεο από την αντίδρασή του τη στιγμή που άναψαν καπνογόνα σε συναυλία του

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Την αντίδραση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου προκάλεσε η κίνηση κάποιων παρευρισκομένων στη συναυλία του στο Ηράκλειο να ανάψουν καπνογόνα.

Την ώρα που στην Κρήτη μαίνονται μεγάλες φωτιές και σε εκείνη του Ρεθύμνου, χάθηκαν οι ζωές δύο πυροσβεστών, 58 και 25 ετών, εν ώρα καθήκοντος, ο τραγουδιστής θεώρησε άκυρη την κίνηση των θεατών να ανάψουν καπνογόνα στον χώρο.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

Δείτε το βίντεο: