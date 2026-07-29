Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η απάντηση για το όνομα του γιου της – «Θέλαμε με τον Γρηγόρη να ταιριάζει με το επίθετό του…»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους, ο οποίος ονομάστηκε Ιάσονας-Παναγιώτης. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε μέσω Q&A στο Instagram την Τετάρτη 29 Ιουλίου, την ιστορία πίσω από την επιλογή του ονόματος του παιδιού τους.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον γιο τους, ο οποίος ονομάστηκε Ιάσονας-Παναγιώτης. Η δημοσιογράφος πραγματοποίησε ένα Q&A στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις για την οικογενειακή της ζωή.
  • Εξήγησε την ιστορία πίσω από την επιλογή του ονόματος, λέγοντας ότι «Θέλαμε με τον Γρηγόρη να είναι ένα όνομα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό, που να ταιριάζει με το επίθετό του…».
  • Το «Ιάσων» επιλέχθηκε γιατί «στα αγγλικά μεταφράζεται ως Jason. Και μας άρεσε πάρα πολύ το Jason Μόργκαν», ενώ το δεύτερο όνομα, Παναγιώτης, δόθηκε από τους γονείς της.

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Πριν από λίγες ημέρες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους, ο οποίος ονομάστηκε Ιάσονας-Παναγιώτης. Η δημοσιογράφος πραγματοποίησε την Τετάρτη 29 Ιουλίου ένα Q&A στο προφίλ της στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούν την οικογενειακή της ζωή.

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Ανάμεσα σε άλλα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξήγησε και την ιστορία πίσω από το όνομα που επέλεξαν με τον σύζυγό της, για το παιδί τους.

Μιλώντας για την βάπτιση και το πώς επέλεξαν τα ονόματα που του έδωσαν, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Θέλαμε με τον Γρηγόρη να είναι ένα όνομα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό, που να ταιριάζει με το επίθετό του. Το επίθετο του παιδιού είναι αμερικάνικο, λέγεται Μόργκαν».

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«Οπότε θέλαμε ένα όνομα που θα ταιριάζει με το επίθετό του. Βαπτίστηκε Ιάσων το παιδί, γιατί το Ιάσων στα αγγλικά μεταφράζεται ως Jason. Και μας άρεσε πάρα πολύ το Jason Μόργκαν. Το δεύτερο όνομά του είναι Παναγιώτης, από τους γονείς μου. Παναγιώτης είναι ο μπαμπάς μου, Παναγιώτα είναι η μαμά μου. Οπότε έχει δύο ονόματα, Ιάσονας-Παναγιώτης Μόργκαν», συνέχισε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

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