Γωγώ Φαρμάκη: «Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου» – Η συγκινητική ανάρτηση για την βάπτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν

Μία δυνατή φιλία, την Κυριακή 12 Ιουλίου εξελίχθηκε σε κουμπαριά, με την Γωγώ Φαρμάκη να είναι μία από τους δύο πνευματικούς γονείς του παιδιού της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν. Η νονά του μικρού Ιάσονα, τη Δευτέρα (13/7) έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που έχει στο Instagram.

Η Γωγώ Φαρμάκη, στο post της δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την ώρα του Μυστηρίου, καθώς και από το πώς ήταν διακοσμημένος ο χώρος που πραγματοποιήθηκε το γλέντι για την βάπτιση του νεοφώτιστου Ιάσονα.

Με βάση τα στιγμιότυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην βάπτιση ήταν πιο γήινα, ενώ στο γλέντι ήταν περισσότερο έντονα, με το κίτρινο και το μπλε, να έχουν τη τιμητική τους στο πάρτι που έγινε προς τιμήν του ενός έτους παιδιού.

Η νονά του Ιάσονα, στη λεζάντα της έχει γράψει: «Αυτή η ξεχωριστή μέρα ήταν μόνο η αρχή. Και ναι… έπεσε λίγο παραπάνω λάδι — αλλά πιστεύω γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει αυτό! Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αγάπη και όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου, Jason μου! Να μεγαλώνεις πάντα με υγεία, χαρά και πολλή αγάπη».