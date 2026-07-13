Γωγώ Φαρμάκη: «Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου» – Η συγκινητική ανάρτηση για την βάπτιση του γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν

Η Γωγώ Φαρμάκη έγινε μία από τους δύο πνευματικούς γονείς του Ιάσονα, γιου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, με τη φιλία τους να εξελίσσεται σε κουμπαριά την Κυριακή 12 Ιουλίου. Η νονά του ενός έτους αγοριού, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Γωγώ Φαρμάκη Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφίες: Instagram/gogofarmaki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γωγώ Φαρμάκη έγινε η νονά του παιδιού της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, με τη φιλία τους να εξελίσσεται σε κουμπαριά την Κυριακή 12 Ιουλίου.
  • Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η Γωγώ Φαρμάκη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το Μυστήριο και το γλέντι της βάπτισης του νεοφώτιστου Ιάσονα.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Γωγώ Φαρμάκη εξέφρασε τη χαρά της γράφοντας: «Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου, Jason μου! Να μεγαλώνεις πάντα με υγεία, χαρά και πολλή αγάπη».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία δυνατή φιλία, την Κυριακή 12 Ιουλίου εξελίχθηκε σε κουμπαριά, με την Γωγώ Φαρμάκη να είναι μία από τους δύο πνευματικούς γονείς του παιδιού της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν. Η νονά του μικρού Ιάσονα, τη Δευτέρα (13/7) έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που έχει στο Instagram.

Η Γωγώ Φαρμάκη, στο post της δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την ώρα του Μυστηρίου, καθώς και από το πώς ήταν διακοσμημένος ο χώρος που πραγματοποιήθηκε το γλέντι για την βάπτιση του νεοφώτιστου Ιάσονα.

Γωγώ Φαρμάκη
Φωτογραφία: Instagram/gogofarmaki

Με βάση τα στιγμιότυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην βάπτιση ήταν πιο γήινα, ενώ στο γλέντι ήταν περισσότερο έντονα, με το κίτρινο και το μπλε, να έχουν τη τιμητική τους στο πάρτι που έγινε προς τιμήν του ενός έτους παιδιού.

Γωγώ Φαρμάκη
Φωτογραφία: Instagram/Φωτογραφίες: Instagram/gogofarmaki
Γωγώ Φαρμάκη
Φωτογραφία: Instagram/Φωτογραφίες: Instagram/gogofarmaki

Η νονά του Ιάσονα, στη λεζάντα της έχει γράψει: «Αυτή η ξεχωριστή μέρα ήταν μόνο η αρχή. Και ναι… έπεσε λίγο παραπάνω λάδι — αλλά πιστεύω γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει αυτό! Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αγάπη και όμορφες αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Μεγάλη μου τιμή και ευλογία που έγινα η νονά σου, Jason μου! Να μεγαλώνεις πάντα με υγεία, χαρά και πολλή αγάπη».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ