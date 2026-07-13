Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον λόγο που δεν αποκαλύπτει τα μέρη που επισκέπτεται: «Μην με πείτε πάρα πολύ περίεργο και σνομπ…»

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει αυτή την περίοδο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μέσα από το προφίλ του στο Instagram, το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευει φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που ζει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σε story που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στον λογαριασμό του, εξήγησε στους ακολούθους του τον λόγο, που δεν αποκαλύπτει πάντα τους προορισμούς που επιλέγει.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανέβασε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε πως: «Μην με πείτε πάρα πολύ περίεργο και σνομπ. Με ρωτάτε πού είναι αυτό το μέρος εκεί στην Εύβοια, και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν απαντάω, δεν λέω πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν ξέρω. Θέλω κάποια πράγματα να μένουν έτσι όπως είναι, ανέπαφα, ανέγγιχτα, να μην πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος και τα χαλάσει».

«Γενικότερα νομίζω ότι άμα ψαχτείτε, ιδιαίτερα στην Εύβοια που έχει πάρα πολλά μέρη, θα βρείτε απίστευτα πράγματα. Και πόσω μάλλον αν σας αρέσει και όλη αυτή η φιλοσοφία του κάμπινγκ, που απ’ ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ. Οπότε συγγνώμη που δεν απαντάω και δεν λέω τα μέρη που πάω. Γιατί να σας πω την αλήθεια, κάπως θέλω να τα κρατήσω έτσι όπως είναι, όσο μπορώ και όσο γίνεται», εξήγησε αμέσως μετά.