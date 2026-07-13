Μαριάντα Πιερίδη: «Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (13/7) ημέρα για την Μαριάντα Πιερίδη, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει τα γενέθλιά της. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η καλλιτέχνις έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, για αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.

Στο post που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε στο «Your Face Sounds Familiar», ανέβασε μία φωτογραφία της.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, την βλέπουμε χαμογελαστή να κρατάει ένα κομμάτι τούρτας, το οποίο έχει πάνω του κεράκια.

Η Μαριάντα Πιερίδη, στη λεζάντα της έγραψε: «Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή. Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me».