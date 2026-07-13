Μαριάντα Πιερίδη: «Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη» – Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για την Μαριάντα Πιερίδη, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, η αγαπημένη ερμηνεύτρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μαριάντα Πιερίδη
Φωτογραφίες: Instagram/mariada.s.pieridi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερη είναι η 13η Ιουλίου για την Μαριάντα Πιερίδη, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει τα γενέθλιά της.
  • Η καλλιτέχνις έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της, ανεβάζοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαριάντα Πιερίδη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έχει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (13/7) ημέρα για την Μαριάντα Πιερίδη, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει τα γενέθλιά της. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η καλλιτέχνις έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, για αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.

Στο post που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η τραγουδίστρια, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απόλαυσε στο «Your Face Sounds Familiar», ανέβασε μία φωτογραφία της.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, την βλέπουμε χαμογελαστή να κρατάει ένα κομμάτι τούρτας, το οποίο έχει πάνω του κεράκια.

Η Μαριάντα Πιερίδη, στη λεζάντα της έγραψε: «Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή. Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ. Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ