Λαμία: 20 ασθενείς με σαλμονέλα πέρασαν από τα Επείγοντα από την Παρασκευή έως και σήμερα – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Περισσότερα από 16 άτομα μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν κατανάλωση φαγητού από διάφορα εστιατόρια της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, από κοινό προμηθευτή. Το νοσοκομείο ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας για τη διεξαγωγή ελέγχων

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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, με 12 ασθενείς να χρειάζονται νοσηλεία.
  • Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν κατανάλωση φαγητού σε διάφορα καταστήματα εστίασης, με τις αρχές να ερευνούν ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, από κοινό προμηθευτή.
  • Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας για την έναρξη ελέγχων στα εστιατόρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότερα από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό από την Παρασκευή (10/7) έως και σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

«Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου» σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι περισσότεροι από 16 ασθενείς είχαν φτάσει στο νοσοκομείο με συμπτώματα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

 

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