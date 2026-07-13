Λαμία: 20 ασθενείς με σαλμονέλα πέρασαν από τα Επείγοντα από την Παρασκευή έως και σήμερα – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Περισσότερα από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό από την Παρασκευή (10/7) έως και σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

«Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου» σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι περισσότεροι από 16 ασθενείς είχαν φτάσει στο νοσοκομείο με συμπτώματα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.