Χανιά: Προσάραξη αλιευτικού σκάφους στα βράχια έπειτα από μηχανική βλάβη – Σώα τα δύο μέλη του πληρώματος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/6/2026) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν ένα αλιευτικό σκάφος με δύο Έλληνες επιβαίνοντες, προσάραξε σε βραχώδη ακτή.

Το χρονικό της διάσωσης

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε άμεσα τις τοπικές Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν σε στεριά και θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν:

Ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού

Το ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ» Ν.Χ.495 για παροχή βοήθειας

Ένα Περιπολικό όχημα του Λιμενικού από την ξηρά

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι δύο ψαράδες περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στη στεριά, όντας και οι δύο καλά στην υγεία τους.

Τα αίτια και οι ζημιές

Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, το αλιευτικό παρουσίασε ξαφνική μηχανική βλάβη, η οποία οδήγησε στην ακυβερνησία και την πρόσκρουση στα βράχια. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και εισροή υδάτων στο σκάφος.

Από το ατύχημα δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Πηγή: Nea Kriti