Χανιά: Προσάραξη αλιευτικού σκάφους στα βράχια έπειτα από μηχανική βλάβη – Σώα τα δύο μέλη του πληρώματος

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/6/2026) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν ένα αλιευτικό σκάφος προσάραξε σε βραχώδη ακτή λόγω μηχανικής βλάβης. Τα δύο μέλη του πληρώματος περισυλλέχθηκαν σώα και αβλαβή, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σκάφος χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

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Ασφαλείς και οι δύο ψαράδες
Πηγή: Nea Kriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλιευτικό σκάφος προσάραξε σε βραχώδη ακτή στα Χανιά, το βράδυ της Κυριακής, μετά από ξαφνική μηχανική βλάβη. Τα δύο μέλη του πληρώματος περισυλλέχθηκαν σώα και αβλαβή.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών, οχημάτων και ιδιωτικού αλιευτικού.
  • Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και εισροή υδάτων στο σκάφος, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/6/2026) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν ένα αλιευτικό σκάφος με δύο Έλληνες επιβαίνοντες, προσάραξε σε βραχώδη ακτή.

Το χρονικό της διάσωσης

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε άμεσα τις τοπικές Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν σε στεριά και θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν:

  • Ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού
  • Το ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ» Ν.Χ.495 για παροχή βοήθειας
  • Ένα Περιπολικό όχημα του Λιμενικού από την ξηρά

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι δύο ψαράδες περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στη στεριά, όντας και οι δύο καλά στην υγεία τους.

Τα αίτια και οι ζημιές

Σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, το αλιευτικό παρουσίασε ξαφνική μηχανική βλάβη, η οποία οδήγησε στην ακυβερνησία και την πρόσκρουση στα βράχια. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και εισροή υδάτων στο σκάφος.

Από το ατύχημα δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

Πηγή: Nea Kriti 

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