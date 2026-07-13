Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη – «Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα»

Η 46χρονη, η οποία αναζητείτο από τις ελληνικές αρχές για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin το 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν. Παρόλο που δηλώνει αθώα και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Πλέον αναμένονται οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

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Marfin, Μαρφίν, Τραγωδία
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο Λονδίνο, όπου εργάζεται συνελήφθη η 46χρονη, που αναζητείτο από τις ελληνικές αρχές για τον εμπρησμό της Marfin τον Μάιο του 2010.
  • Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα, ενώ είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα. Είχε όμως ήδη εκδοθεί σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης.
  • Η δικηγόρος της δηλώνει ότι «ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα» για απολογία, με τις διαδικασίες έκδοσής της πλέον να αναμένονται.

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Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο Λονδίνο, όπου εργάζεται συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) η 46χρονη, που αναζητείτο από τις ελληνικές αρχές για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στη Σταδίου, τον Μάιο του 2010, με θύματα τρεις εργαζόμενους της τράπεζας.

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Η 46χρονη, η οποία ζει μόνιμα τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία επικοινώνησε με αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα ώστε να δώσει εξηγήσεις και να παραστεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, στο μεταξύ, είχε ήδη εκδοθεί σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης και έτσι οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την σύλληψή της. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

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Σύμφωνα με την δικηγόρο της, η 46χρονη ήταν διατεθειμένη να απολογηθεί αύριο μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

«Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα»

«Η κοπέλα ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν κανονισμένη η απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Μαθαίνω και χωρίς να έχω ίδια εγώ καμία πληροφόρηση, το μαθαίνω δημοσιογραφικώς, ότι η κοπέλα συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία» τονίζει η δικηγόρος της, Άννυ Παπαρούσου.

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Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το γεγονός ότι υπάρχει ήδη αίτημα έκδοσης στη χώρα μας σημαίνει ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν πιο γρήγορα, ενώ σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δεν θα υπάρξει κάποιο κώλυμα από την πλευρά της 46χρονης στο να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών.

 

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