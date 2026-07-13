Σοκ στη Λαμία: 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του

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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά την είδηση ότι ένας 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ συνοδεία περιπολικού ο 16χρονος έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, με αρνητικό, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.