Σοκ στη Λαμία: 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά την είδηση ότι ένας 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι του. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από συγγενικό πρόσωπο και τις συνεχιζόμενες ενέργειες ανάνηψης από το ΕΚΑΒ και το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ο ανήλικος δεν επανήλθε, με αρνητικό, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά την είδηση ότι ένας 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι του.- Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.- Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ΕΚΑΒ και το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, δυστυχώς όμως με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Λαμίας μετά την είδηση ότι ένας 16χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι με απινιδωτή, ενώ συνοδεία περιπολικού ο 16χρονος έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Εκεί συνεχίστηκαν οι προσπάθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να το επαναφέρουν, κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, με αρνητικό, δυστυχώς, αποτέλεσμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

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