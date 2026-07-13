Παναγιώτης Νέστορας: «Μέσα σε 5 χρόνια έχασα κόρη και σύζυγο – Θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”»

Ο Παναγιώτης Νέστορας ευχαρίστησε εκ νέου τις ελληνικές αστυνομικές αρχές για τις συλλήψεις σχετικά με την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς του, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η σύζυγός του, Βάγια, εκφράζοντας την ευχή ο θάνατός της να ήταν ο τελευταίος «από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

«Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου», ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας στο ΕΡΤnews. Όπως είπε, η σύλληψη των κατηγορουμένων αποτελεί μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια και εξέφρασε την ευχή η απώλεια της συζύγου του να είναι «ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη, τόνισε ότι παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και εκτίμησε ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αν και θα χρειαστεί να συνεχίσει την αποθεραπεία της υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τόνισε ότι υιοθετεί πλήρως το δημόσιο μήνυμα της κόρης του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμεί νέους κύκλους βίας. «Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στους ανθρώπους που κατηγορούνται για την επίθεση, ο Παναγιώτης Νέστορας απάντησε με εμφανή συγκίνηση: «Μη με βάζετε σε τέτοιο δίλημμα. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια της γυναίκας μου. Απλώς θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”», ενώ διατύπωσε την ελπίδα να ωριμάσουν.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι μέσα σε πέντε χρόνια έχει βιώσει δύο μεγάλες οικογενειακές απώλειες, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση της τραγωδίας. «Μέσα σε πέντε χρόνια είναι δύσκολο να θάβεις και την κόρη σου και τη γυναίκα σου», τόνισε ο κ. Νέστορας.